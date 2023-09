HP Spectre Foldable, il computer pieghevole dal prezzo esagerato

Dopo i telefoni pieghevoli è il turno dei computer. HP Spectre Foldable ha uno schermo che si piega e si situa nel comparto dei 3 in 1, ossia i laptop che possono essere usati anche come tablet o come desktop. Si propone sul mercato per fare entrare l’uso dei computer in una nuova dimensione che riguarda sia la portabilità sia la sostenibilità. Tastiera e telaio contengono il 90% di metalli riciclati, mentre le parti in plastica contengono fino al 50% di materiali riutilizzati. Lo schermo pieghevole ne facilita l’uso in qualsiasi condizione e su qualsiasi superficie e, come vedremo, l’unico limite è il prezzo, che segue le logiche dei dispositivi “fold” (pieghevoli) e quindi si posiziona in una nicchia di mercato.

La dotazione hardware

È un dispositivo di fascia alta dotato di un display OLED da 17 pollici touch, un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, la classica scheda grafica Intel Iris Xe, 16 GB di Ram e un disco fisso allo stato solido da 1 GB. Completano il corredo il Wifi 6 e una fotocamera da 5 megapixel pensata per le conferenze video. La batteria ha una durata fino a 12 ore a seconda dell’uso in modalità laptop o in modalità desktop.

Oltre a due porte USB-C e una Thunderbolt c’è un supporto per la ricarica wireless della tastiera. La parte interessante però è affidata a un chip AI che oscura lo schermo per il mantenimento della privacy, blocca il dispositivo quando l’utente si allontana e lo sblocca al suo ritorno. Una comodità che consente anche di interagire con diverse applicazioni e che ha un prezzo.

È il primo foldable di HP ma non è il primo in assoluto. L’era dei computer pieghevoli è nata con il ThinkPad X1 Fold di Levono, il cui prezzo attuale è di 1.300 euro (ma ha una dotazione hardware inferiore) ed è continuata con lo Zenbook Fold di Asus che, a seconda delle configurazioni scelte, può costare fino a 3.300 euro circa.

Il prezzo dell’HP Spectre Foldable, per ora venduto soltanto mediante Bestbuy, è di 4.999 dollari, ossia poco meno di 4.700 euro al cambio odierno.

Conclusioni

Al di là del chip AI che è una comodità notevole ma che non è del tutto avulso da chip simili usati da altri produttori, è evidente che la dotazione dell’HP Spectre Foldable – pure essendo di tutto rispetto – è facilmente riproponibile su laptop tradizionali.

Il punto della questione è proprio questo: il costo è il problema più grande dei dispositivi pieghevoli e, essendo di fatto una prima generazione di computer con questa caratteristica, c’è il rischio che le cerniere e l’hardware possano presentare problemi. Troppo presto per concedersi un dispositivo certamente rivoluzionario e interessante ma, anche questa, è una logica che i produttori conoscono bene: il mercato necessita tempo per essere convinto e conquistato, tempo utile anche a fare calare i prezzi.