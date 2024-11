"Importanti correzioni di sicurezza". Cosa cambia con l'aggiornamento iOS di Apple

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti i possessori di un prodotto Apple hanno la possibilità, da alcune ore, di poter effetturare un aggiornamento molto importante del sistema operativo iOS, il 18.1.1 per quanto riguarda i prodotti iPhone e iPad che è stato rilasciato da Cupertino per risolvere problemi relativi alla sicurezza che non vengono specificati nel dettaglio dalla multinazionale americana.

Le cause

" Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple vai sul sito web ", recita la classica dicitura. Andando sul link dedicato del supporto l'azienda spiega che per proteggere i propri clienti la Apple " non divulga, illustra o conferma alcun problema relativo alla sicurezza prima di aver eseguito un'indagine approfondita e messo a disposizione le correzioni o gli aggiornamenti necessari" .

Problemi di vulnerabilità

Alcuni esperti del settore hanno provato a svelare quale sia stata la problematica in questa occasione: si tratterebbe di due vulnerabilità che riguardano le tecnologie JavaScript e WebKit: nel primo caso un contenuto malevolo poteva avviarsi automaticamente, situazione simile anche per WebKit, il motore di rendering per browser web, che in alcuni casi poteva autorizzare l'avvio del codice. Non è di certo la prima volta che Apple deve fare i conti con falle nel sistema che viene preso in tempo utile con gli aggiornamenti che vengono rilasciati periodicamente.

Come aggiornare i dispositivi

Dal sito web, sull'area dedicata al supporto, la Apple sottolinea che chiunque avesse bisogno di supporto tecnico potrà consultare la pagina dedicata con in cui si parla di sicurezza relativa alle password, phishing e altre frodi, prodotti smarriti o rubati, sicurezza personale e tanto altro. Chiunque, invece, avesse individuato una vulnerabilità nella sicurezza o nella privacy in un prodotto Apple potrà inviare la propria ricerca con il link dedicato alle segnalazioni.

Per aggiornare correttamente i dispositivi iOS all'ultima versione bisognerà andare su Impostazioni, Generali, Aggiornamento software e apparirà l'ultima versione che andrà richiesta e, pochi minuti dopo, sarà disponibile per il download. Ogni utente potrà scegliere o la versione iOS 18.1.1 oppure iOS 17.7.2.

Spesso e volentieri, nel recente passato, erano stati alcunia minare la sicurezza di milioni di utenti Apple o semplicemente erano causa di problematiche tecniche come avvenuto il mese scorso per i messaggi audio ma anche ad alcune password che venivano salvate sui dispositivi. In quel caso, tutto è stato risolto con l'aggiornamento precedente iOS 18.1.