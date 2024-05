"Importanti risoluzioni di problemi": nuovo aggiornamento per iOS 17.5

Dopo la segnalazione di migliaia di utenti Apple è subito corsa ai ripari: con l'introduzione di iOS 17.5 sono state tante le novità e migliorìe ma anche un fastidioso bug nel sistema che ha fatto riapparire decine di foto, all'interno dell'Album, cancellate in maniera definitiva molto tempo prima. Alcuni utenti hanno persino lamentato la reintroduzione di alcuni messaggi vocali nelle più famose app di messaggistica: per questa ragione, nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per eliminare questa e altre problematiche.

L'aggiornamento 17.5.1

Disponibile dalle ultime ore per tutti gli utenti che hanno un dispositivo Apple (iPhone o iPad), chi va nelle Impostazioni, sotto la voce Aggiornamento software scoprirà quando anticipato. " Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e corregge un errore raro per cui le foto in cui si verificavano danni al database potevano ricomparire nella libreria di Foto anche se erano state eliminate ". Alcuni esperti spiegano che un aggiornamento così ravvicinato quando ne è avvenuto, appena pochi giorni prima, uno importante come il 17.5 non ha precedenti. Ricordiamo che tutte le foto, così come i video, quando vengono eliminati non scompaiono subito ma finiscono in un'apposita cartella chiamata "Eliminati di recente" della durata di 30 giorni prima di sparire, per sempre, da dispositivi e cloud. In questo modo ogni utente ha il tempo per un ripensamento e recuperare, eventualmente, quanto cancellato in precedenza rispettando la scadenza.

I problemi con la privacy

La società con sede a Cupertino, in California, ha immediatamente sistemato il problema non tanto per il "fastidio" che potessero provare gli utenti ma per evitare problematiche di privacy e con danni al database che, in alcuni casi, sono avvenuti nel passaggio da iOS 17.4 a 17.5 come hanno spiegato gli sviluppatori.

Come recita la dicitura iniziale, nel frattempo sono stati risolti anche altri problemi che avvenivano con iOS 17.5 tra cui l'attivazione di iMessage. " Alcuni utenti iPhone hanno riscontrato che il messaggio è bloccato su 'in attesa di attivazione' dopo l'aggiornamento al software più recente" . Altri utenti, su Reddit, avevano invece lamentato problematiche con l'assistente vocale Siri spiegando che non fosse in grado di riprodurre playlist dall'app Musica.

Tra gli altri interventi da parte degli sviluppatori, dovrebbe essere stato risolto anche un problema relativo ai reindirizzamenti dei download.

In questo modo i download normalmente salvati sul dispositivo vengono reindirizzati su iCloud Drive

", sottolineano gli esperti.