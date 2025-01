Instax Wide Evo, piccola rivoluzione Fujifilm

Fujifilm presenta una nuova fotocamera istantanea che promette divertimento e diverse opzioni artistiche. Si chiama instax WIDE Evo™, upgrade della instax mini Evo che l’ha preceduta, ed è una macchina ibrida dove le affascinanti funzionalità analogiche e quelle più versatili digitali si combinano e vengono portate a un livello superiore, permettendo di creare immagini in formato panoramico stampabili su pellicola instax™ WIDE (venduta separatamente), insieme a una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare l’esperienza fotografica. Può essere definita la “medioformato” istantanea, e simboleggia un ponte tra fotografia digitale e analogica, come ha dichiarato Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions, FUJIFILM Europe. “La fotografia ibrida – dice - offre al fotografo la flessibilità di scegliere quali immagini stampare istantaneamente, quali condividere e quali conservare per un accesso futuro. WIDE Evo fa tutto questo in un nuovo corpo dal formato panoramico, con numerosi effetti e modalità migliorati per arricchire ulteriormente l’esperienza dell’utente. Inoltre, utilizza la pellicola instax™ WIDE, il nostro formato più ampio, che offre ai fotografi maggiore flessibilità e più spazio per esprimere la loro creatività”.

Nello specifico, la fotocamera è dotata di 10 effetti obiettivo e 10 effetti pellicola, per un totale di 100 combinazioni creative, arricchite dalla funzione Controllo Gradazione (Degree Control), che permette di regolare l’intensità degli effetti. Inoltre, sono disponibili 6 stili di pellicola per personalizzare ulteriormente l’aspetto delle immagini. instax WIDE Evo™ è fornita di una lente grandangolare integrata da 16 mm, ideale per catturare panorami o includere più dettagli in ogni scatto. È possibile visualizzare le immagini e gli effetti applicati grazie al monitor LCD da 3,5 pollici, mentre la batteria al litio integrata consente di stampare fino a 100 immagini con una singola carica. Per l’archiviazione, è presente uno slot per schede Micro SD (vendute separatamente) e una memoria interna con spazio per circa 45 immagini. Un divertimento per tutti gli appassionati e per chi vorrà creare album di famiglia o di viaggio, insomma una raccolta dei ricordi personali come si faceva qualche decennio fa, uscendo dai folder congestionati di pc, tablet e smartphone.

WIDE Evo promette di produrre stampe di alta qualità direttamente dalla fotocamera. È possibile stampare anche le immagini dalla galleria fotografica di uno smartphone iOS o Android utilizzando l’app gratuita instax WIDE Evo™. L’app include anche funzionalità di scatto remoto e opzioni avanzate per migliorare le immagini. Inoltre, per ispirare la creatività e incoraggiare la condivisione, l’app instax WIDE Evo™ offre il nuovo “Discover Feed,” che consente agli utenti di esplorare le foto instax™ caricate da altri utilizzatori di WIDE Evo, visualizzando anche le impostazioni di effetto obiettivo ed effetto stile pellicola utilizzato. Grazie al Bluetooth, è possibile salvare come preferiti gli effetti visualizzati e replicarli sulla propria fotocamera tramite l’app.

Inseguendo di nuovo il richiamo della fotografia vintage analogica, insieme alla fotocamera, Fujifilm presenta la custodia instax WIDE Evo™, realizzata in similpelle premium, e la nuova pellicola instax™ WIDE Brushed Metallics, caratterizzata da una cornice con effetto satinato.

I prezzi consigliati al dettaglio

instax WIDE Evo™ : 399,99 euro IVA inclusa

Custodia instax WIDE Evo™ : 44,99 euro IVA inclusa

Pellicola instax™ WIDE Brushed Metallics: 14,99 euro IVA inclusa.

Tutti i prodotti saranno disponibili a partire da metà febbraio 2025.

CARATTERISTICHE E PERFORMANCE PRINCIPALI DI instax WIDE Evo™

Obiettivo grandangolare integrato

WIDE Evo è dotata dell’obiettivo più ampio tra le fotocamere instax™, con una lunghezza focale di 16 mm. Gli utenti possono scegliere di scattare immagini con larghezza standard o di attivare la modalità grandangolare per catturare l’intera scena.

10 effetti obiettivo x 10 effetti pellicola = 100 combinazioni creative, ora anche con l’aggiunta della nuova funzione Controllo Gradazione

Come la instax mini Evo™, anche WIDE Evo offre 10 effetti obiettivo e 10 effetti pellicola, per un totale di 100 combinazioni possibili. Inoltre, introduce il Controllo Gradazione, che consente agli utenti di regolare il grado di applicazione di ogni effetto.

6 stili di pellicola per personalizzare l’immagine

WIDE Evo offre 6 stili di pellicola aggiuntivi, tra cui: normale, effetto cinematografico con bande nere, look da pellicola classica, formato con data/ora tradizionale, effetto provini a contatto e processo vintage al collodio.

Selfie, memoria e altro

WIDE Evo dispone di un monitor LCD da 3,5 pollici per visualizzare gli effetti applicati e modifiche. È alimentata da una batteria al litio integrata, che consente di stampare fino a 100 immagini per carica (a seconda dell’uso). Uno slot per schede Micro SD (vendute separatamente) garantisce spazio aggiuntivo per archiviare immagini (la memoria interna può contenere fino a 45 immagini). Lo specchio per selfie aiuta a ottenere autoritratti perfetti.

NUOVI ACCESSORI E PELLICOLE

Custodia per fotocamera instax WIDE Evo™ Hybrid

Realizzata in similpelle premium, la custodia (venduta separatamente) è dotata di una tracolla regolabile e una parte superiore rimovibile per consentire l’uso della fotocamera senza rimuoverla dalla custodia.

Pellicola instax™ WIDE Brushed Metallics

La nuova pellicola istantanea

presenta una cornice con satinatura metallica scura. È compatibile con tutte le fotocamere instax™ WIDE, la stampante instax Link WIDE™ e la fotocamera ibrida WIDE Evo™.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare questo sito.