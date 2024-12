iOS 19, ecco per quali iPhone è previsto l'aggiornamento. L'anticipazione

Ascolta ora 00:00 00:00

È atteso per il prossimo autunno il nuovissimo sistema operativo di Apple iOS 19, ma già adesso si parla di quali dispositivi saranno compatibili con esso. Mentre si attende ancora l'annuncio ufficiale del colosso di Cupertino, e i tester attendono il mese di giugno per ricevere qualche beta, sono state diffuse alcune indiscrezioni su quali potrebbero essere gli iPhone che potranno beneficiare dell'aggiornamento.

Per adesso non vi è ancora nulla di ufficiale. Apple, stando alle ultime notizie rilasciate, dovrebbe presentare iOS 19 durante il WWDC 2025 in programma per giugno, e a quel punto sapremo qualcosa di più preciso. Per il momento pare che le novità saranno minime, con un rilascio graduale di aggiornamenti, come del resto è stato fatto per iOS 18.

Quel che pare certo, però, è che non tutti i dispositivi in uso saranno compatibili con il nuovissimo sistema operativo di Apple. Sul web gira già una liste di smartphone e iPad che potranno ricevere l'aggiornamento. Sembrano salvi tutti quei modelli che sono già potuti passare a iOS 18, dunque anche i chiacchierati iPhone XS ed iPhone XR, che rischiavano di restare indietro. Apple, in ogni caso, ha promesso almeno 5 anni di supporto software, anche se i modelli più obsoleti non potranno beneficiare delle funzioni più complesse, come Apple Intelligence.

Ecco dunque gli iPhone che saranno compatibili con iOS 19 (si tenga presente, però, che non vi è ancora nulla di ufficiale): iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max (2025); iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024); iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023); iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022); iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021); iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020); iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019); iPhone XS, XS Max (2018); iPhone XR (2018); iPhone SE (4a generazione) (2025); iPhone SE (3a generazione) (2022); iPhone SE (2a generazione) (2020).

Come abbiamo detto Apple molto probabilmente opterà per un rilascio graduale delle varie funzioni, come già fatto per iOS 18.

Passando agli iPad, sembra che per poter installare il nuovo sistema operativo sarà necessario essere in possesso di un dispositivo dotato di

almeno un chip A12 Bionic. I modelli compatibili con l'aggiornamento sono: iPad mini (5a generazione o successiva); iPad (8a generazione o successiva); iPad Air (3a generazione o successiva) e iPad Pro (2018 o successivo).