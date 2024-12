iOS 18.2 in arrivo. Non solo Apple Intelligence: ecco tutte le novità

Ormai ci siamo, manca pochissimo al rilascio di iOS 18.2, la nuova versione del sistema operativo per iPhone. In queste ultime ore Apple ha reso disponibile la sua ultima beta - Release Candidate - e per gli amanti della tecnologia è stato possibile notare un incredibile numero di funzioni. Non solo la tanto attesa Apple Intelligence, dal controllo della fotocamera a molto altro.

Per Apple Intelligence, almeno in Italia, ci sarà da attendere ancora un po', ma iOS 18.2 si presenta comunque molto accattivante, dato che mette a disposizione un numero incredibile di possibilità. In attesa di avere la versione stabile, attesa per il 9 dicembre, vediamo quali sono le funzioni attive fin da subito, appena fatto l'aggiornamento.

Le app di default

Per prima cosa, si è scoperto che iOS 18.2 contiene un'intera sezione di app di default che gestisce le app predefinite. Basta entrare in "Impostazioni" e toccare "app". Fra queste troveremo le predefinite, come: browser, email, chiamate, filtro, messaggi, password e tastiera.

La fotocamera

Largo spazio in questa nuova versione del sistema operativo è stato dedicato alla fotocamera. Una novità assoluta degli iPhone 16 è l'opzione "Controllo fotocamera", e iOS 18.2 ha apportato delle migliorie, aggiungendo le funzioni blocco dell'esposizione e dell'autofocus, ossia blocco AE / AF. Per fare ciò basta esercitare una leggera pressione sul pulsante di controllo della fotocamera. Una volta rilasciato il pulsante, il blocco si disattiva.

Dal momento che a volte premendo involontariamente su "Controllo fotocamera" l'applicazione si apriva, Apple ha pensato anche a questo, introducendo un nuovo interruttore che si trova in "Impostazioni", sotto "Schermo e Luminosità". In pratica, se si attiva questa opzione, lo schermo del telefono deve essere acceso affinché so attivi la fotocamera.

Sempre in "Controllo fotocamera" è stata inserita una funzione che permette di regolare la velocità della doppia pressione del tasto. Si potrà scegliere fra le soluzioni "Default", "Lento" e "Più lento", andando in "Impostazioni", "Accessibilità" e "Controllo fotocamera".

Condividere le posizioni

Con iOS 18.2 sarà possibile condividere con gli amici la posizione di un oggetto. Per fare ciò si deve andare nella pagina dell'oggetto in "Dov'è" e poi condividere il link, che avrà una durata di una stettimana o fino al ritrovamento dell'oggetto. La ricerca può essere aperta anche da smartphone che non sono targati Apple. La funzione è attiva per AirTag, ma anche con accessori di aziende concorrenti.

Video e schermo

Apple ha provveduto a riprogettare l'app "Foto". Sono stati rimossi i bordi laterali sia per le foto che per i video a schermo intero. Introdotta anche una barra di avanzamento dei download per quanto rigurda Safari. Infine ritorna il cursore del volume nella schermata di blocco.

Le novità in arrivo

Fra le novità più attese

per questa nuova versione di iOS abbiamo Image Playground, Image wand, Genmoji, ChatGPT con Siri, Visual intelligence, Strumenti di scrittura, Duplica iPhone, la classificazione delle email e il sudoku. Andando con ordine: