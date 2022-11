"Juve", "123456", "ciao": le password sbagliate che usano gli italiani

Password banali e semplici da "bucare": la classifica redatta da NordPass, gestore di credenziali di proprietà di NordVpn non lascia spazio a dubbi. Nei primi posti parole o codici che denotano sia una scarsa originalità che una bassa attenzione da parte degli utenti al rischio di intrusione nei propri sistemi informatici: tale tendenza, evidente anche nel nostro Paese, si percepisce comunque in tutto il mondo. Secondo l'analisi, condotta anche grazie al supporto di ricercatori indipendenti che hanno esaminato un database di oltre 3 terabyte, ben l'83% delle password può essere individuata da un hacker agevolmente e in meno di un secondo. A niente è servito l'allarme lanciato negli utlimi due anni, dato che il 73% delle chiavi di accesso elencate nello studio si è rivelata essere già presente nel medesimo report del 2021.

Quali sono le più usate

Nel nostro Paese svetta ancora una volta in cima alla classifica "123456", la più semplice e individuabile sequenza numerica. Non siamo, tuttavia, soli, visto che il codice si è rivelato il più utilizzato anche nelle chiavi di accesso degli utenti di Canada, Germania, Brasile, Nigeria, Norvegia, Spagna e Filippine, solo per citare alcune nazioni presenti nella lista.

La scarsa originalità degli internauti si rivela anche analizzando le varianti della sequanza numerica sopra citata: in alto nella classifica risultano infatti altri codici simili, come "123456789", al secondo posto, "12345", all'ottavo posto, "12345678", al nono posto, "1234", al dodicesimo posto e "1234567890", al diciassettesimo posto.

A livello globale, tuttavia, c'è una chiave di accesso più diffusa di "123456", vale a dire la ancora meno originale "password", utilizzata su larga scala in particolar modo in Gran Bretagna, India e Austria. In Italia, invece, essa si classifica "solo" al terzo posto.

"Ciao" e le squadre di calcio

In Italia "ciao" arriva al quarto posto della lista, a conferma della scarsa attenzione ai rischi di attacchi informatici. La variante "ciaociao" segue a breve distanza in settima posizione. In top 5 arriva anche la password "juventus", alle spalle della quale risulta "napoli", evidenti riferimenti alla passione calcistica degli italiani.

In lista entrano anche i nomi propri come "martina" (decimo posto), "giulia" (undicesimo posto), "francesca" e "francesco" (rispettivamente al quindicesimo e al sedicesimo posto).

Fino a ora si tratta di chiavi di accesso ottenibili in meno di un secondo dai pirati informatici. Per le seguenti occorre impiegare più tempo, anche se non si tratta di baluardi di sicurezza. Al tredicesimo posto (3 ore) ecco "amoremio", mentre la simile "tiamo", relegata al 151esimo posto, non richiede più di 10 secondi. La più celebre delle bestemmie (3 ore di tempo) si trova al quattordicesimo posto, saldamente davanti alla ventinovesima posizione di "vaffa***lo".

I consigli