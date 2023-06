Microsoft down in tutto il mondo: problemi su Outlook e One Drive

Ascolta ora: "Microsoft down in tutto il mondo: problemi su Outlook e One Drive"

Alcuni software di Microsoft hanno registrato pesanti problemi nel corso della giornata di oggi, lunedì 5 giugno. Numerosi utenti hanno segnalato difficoltà ad accedere ai servizi di Outlook, la piattaforma di posta elettronica della multinazionale statunitense d'informatica: centinaia di migliaia di fruitori del programma sono rimasti infatti completamente al "buio", e non sono mancate le richieste di intervento anche nel nostro Paese. Non solo Outlook, dato che i problemi hanno in effetti colpito tutte le applicazioni incluse nella suite Microsoft 365 che, tra le altre, comprende Word, Excel, PowerPoint e OneDrive.

"Stiamo esaminando un problema relativo all'accesso a Outlook sul Web" , hanno segnalato i responsabili della suite intorno alle 17:00, "stiamo rivedendo i nostri sistemi di rete e i recenti aggiornamenti nel tentativo di identificare la causa principale del problema" . Poco dopo, tuttavia, il team di Microsoft addetto al controllo dei software della suite ha ammesso l'esistenza di un crash di più ampia portata. "Abbiamo identificato difficoltà in downstream per Microsoft Teams, SharePoint Online e OneDrive for Business" , hanno avvisato via Twitter i responsabili dell'azienda, "stiamo fornendo dettagli e aggiornamenti sull'impatto completo su tali servizi tramite MO571683".

L'intervento è stato immediato, ma richiederà del tempo per valutare l'impatto reale delle modifiche. "Abbiamo interrotto un'implementazione in corso e stiamo monitorando i servizi per vedere se questo passaggio è in grado di riportare equilibrio nei servizi" . La sospensione dell'aggiornamento e il ripristino delle condizioni ad esso precedenti sembra aver dato qualche frutto: "Abbiamo ripristinato l'aggiornamento e la telemetria mostra un miglioramento del servizio. Stiamo continuando a monitorare la situazione" , ha cinguettato Microsoft, chiedendo comunque pazienza agli utenti e ringraziandoli per la collaborazione.