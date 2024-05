"Modalità oscura": qual è la novità di WhatsApp

La continua evoluzione di una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, WhatsApp, debutterà tra poco tempo con un design rinnovato ma soprattutto una nuova funzione pensata per non far affaticare gli occhi: è l'annuncio che hanno dato nelle ultime ore gli sviluppatori spiegando nel dettaglio cosa dovranno aspettarsi gli utenti.

Cos'è la nuova modalità

Ufficialmente si chiama " modalità oscura più scura": in questo modo tutti gli utenti potranno scegliere se applicare questa nuova opzione per rendere meno luminoso lo schermo quando necessario, per esempio durante la sera per non affaticare gli occhi ma anche quando ci si trova in un luogo buio (per esempio un cinema o un teatro) e non si vuole disturbare la visione di chi ci sta accanto. In realtà questa funzione esiste già, di default, sui dispositivi iOS e Android: gli iPhone hanno la modalità "chiaro" e "scuro" da applicare in determinati momenti della giornata scegliendo in maniera automatica quando lo smartphone dovrà passare in uno stato piuttosto che nell'altro. " Ridurre l’affaticamento degli occhi in ambienti con scarsa illuminazione", è l'obiettivo dichiarato da Meta.

Un nuovo aspetto grafico

Le novità non sono finite qui perché l'app di messaggistica ha deciso di introdurre una nuova tavolozza con più di 35 colori diversi anche se il cavallo di battaglia resta lo sfondo verde, segno inequivocabile e distintivo. " Nel corso degli anni ci siamo concentrati principalmente sull'aggiunta di nuovi strumenti sull'app, e ora, mentre continua a crescere, anche il suo design deve evolversi ", ha spiegato Meta con una nota. Novità in vista anche per gli utenti Android: sarà disponibile una nuova barra di navigazione inferiore per consentire di ritrovare rapidamente ciò si cerca. La funzione è invece già disponibile da un po' di tempo sui sistemi operativi iOS visualizzando velocemente contenuti, chat e community.

Ma le novità non mancano nemmeno per chi dispone di iPhone visto che WhatsApp rende più facile l'invio di foto e video con un nuovo layout, ossia una progettazione grafica: non più uno schermo intero " ma un vassoio espandibile che consentirà di vedere le opzioni in modo più chiaro durante l'invio di contenuti multimediali, sondaggi, documenti e altro" .

Cosa cambia con le icone

Nell'ultimo aggiornamento del 3 maggio, WhatsApp spiega che la condivisione dello schermo durante le videochiamate " supporta ora anche la condivisione dell'audio ": nuove illustrazioni aggiornate e le notifiche e i pulsanti " sono di colore verde ". Meta fa sapere che, nonostante gli aggiornamenti già disponibili, queste funzioni saranno pienamente operative soltanto dalle prossime settimane.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use here are some ways it’s changing



•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster



•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024

Infine, WhatsApp mostrerà a breve anche un nuovo stile delle sue(più arrotondato) aggiornando anche unopredefinito nelle proprie chat.