Una "barriera biometrica" bloccherà i telefoni. Come funziona la novità su Android

Il furto dati online è un problema sempre più attuale e pressante, e le varie società tech sono costantemente impegnate nel cercare di trovare soluzioni; Google sembra pronta a puntare sulla sicurezza biometrica, e di recente ha presentato la sua ultima novità.

Come anticipato nell'ottobre 2024, il colosso di Mountain View intende garantire la massima protezione ai possessori di dispositivi Android, ed è per questo che ha deciso di introdurre la "Verifica dell'identità", una procedura che impedisce a chiunque non venga riconosciuto di accedere ai dati. Soltanto il legittimo proprietario, infatti, potrà entrare nel sistema ed apportare tutte le modifiche alle impostazioni che desidera. In questo modo non solo si impedisce a eventuali malintezionati di avere accesso ai dati, ma anche di manomettere il dispositivo.

Ma come funziona? La funzione "Verifica dell'identità" si avvale dell'autenticazione biometrica, vale a dire riconoscimento facciale o dell'impronta digitale. Ciò verrà richiesto ogni volta in cui si cercherà di effettuare delle operazioni giudicate delicate/sensibili sul dispositivo. Operazioni come modifica del PIN, inserimento della password di sblocco o accesso alle password salvate richiederanno l'autenticazione biometrica. Si tratta di una funzione semplice da applicare e da utilizzare.

Per l'attivazione basta andare su "Impostazioni" del proprio dispositivo, selezionare "Sicurezza e privacy", quindi indicare "Protezioni furti", da cui sarà possibile configurare "Verifica dell'Identità". Da quel momento in poi tutte le attività sensibili come visualizzare le attività salvate nell'Account Google, modificare la password, visualizzare le password salvate, attivare la verifica in due passaggi e scaricare i tuoi dati saranno precedute da una richiesta di autentificazione. Persino per disattivare la barriera biometrica servirà l'autenticazione oppure l'accesso con l'account di Google.

In questo modo l'azienda cerca di impedire spiacevoli episodi di furto d'identità, garantendo un'esperienza più serena ai suoi utenti.

Per adesso questa funzione è disponibile solo per coloro che dispongono di. Nel breve periodo, tuttavia, "Verifica dell'Identità" sarà a disposizione anche su altri sistemi operativi, così da poter essere utilizzata da molte altre persone.