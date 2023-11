Ecco lo smartphone anti spie: così farà "sparire" chi lo usa

La privacy e la riservatezza assumono un senso sempre più specifico e il mercato degli smartphone cerca di adeguarsi, nel limite del possibile. Murena 2 è uno smartphone finanziato in crowdfunding e sarà disponibile a partire dal mese di gennaio del 2024.

Basato sul sistema operativo Open source /e/OS, non ricorre ai servizi di Google e questo garantisce – almeno in partenza – una minore esposizione alla tracciabilità.

Le specifiche, come vedremo, ne fanno un telefono di buona qualità pensato soprattutto per l’uso professionale e il tempo libero, non ha prestazioni di alta fascia ma comunque in linea con il prezzo.

Murena 2 e la privacy

Lo diciamo subito per chi va di fretta: Murena 2 non ha inventato nulla, ha solo elevato la praticità d’uso di funzioni già in dote a tutti i sistemi operativi per dispositivi mobili.

La peculiarità di Murena 2 sta tutta in due pulsanti fisici posti ai bordi dello smartphone deputati, rispettivamente, uno a disattivare le connessioni di rete e l’altro a disattivare fotocamere e microfoni.

Di fatto viene attivata la modalità aereo e viene inibito l’uso di ciò che può aiutare a identificare l’utente e il luogo in cui si trova. Fotocamere e microfoni sono anche obiettivi ghiotti di tutti i malware che ne fanno un uso indiscriminato. Murena 2 consente di fare con facilità ciò che con gli altri sistemi operativi mobile può essere fatto accedendo a diversi menu e sottomenu.

Le specifiche hardware

Lo smartphone Murena 2 ha un display da 6,43 pollici on una risoluzione FullHD di 1.080x.2.400 pixel e un processore quad-core da 2.1 GHz, 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.000 mAh che, sulla carta, garantisce un giorno di autonomia.

Il comparto fotografico ha tre sensori. La fotocamera principale da 64 Megapixel rappresenta una risoluzione più che sufficiente per effettuare videochiamate di buona qualità. La fotocamera frontale da 25 Mp e un teleobiettivo da 13 Mp. È dual-sim, può quindi ospitare due nano sim.

Sistema operativo “degooglizzato”

Murena 2 ha a bordo /e/OS, un sistema operativo Open source che prescinde dalla necessità di avere un account Google per usare i servizi canonici come, per esempio, le mappe, la posta elettronica e il motore di ricerca.

/e/OS permette l’uso di applicazioni tipiche di Android ma, di default, permette di ridurre l’esposizione dei dati mediante una VPN e una predisposizione al controllo dell’uso che viene fatto delle informazioni dell’utente e delle attività che svolge.

È disponibile anche Murena Cloud, un’alternativa ai servizi forniti da Google per l’archiviazione di qualsiasi tipo di dato.

Il prezzo attuale è di 449 euro e, dopo il lancio ufficiale, sarà di 499 euro.