Problemi Apple ID, utenti costretti a cambiare password: cosa è successo

Apple ID in tilt, con tantissime segnalazioni di utenti registrate nelle ultime ore. Stando a quanto riferito dai fruitori dell'account fornito per accedere ai servizi Apple, ci sarebbero dei seri problemi nell'accesso alla pagina personale. In tanti si sono visti negare il "log in" ricevendo una richiesta di modifica della password. Il tutto senza una reale motivazione.

Cosa è successo

Numerosi utenti hanno trovato tutti i loro dispositivi disconnessi dal propio ID e non sono riusciti a fare il log in, trovandosi di fatto bloccati. In tanti hanno dovuto reimpostare la loro password per riuscire a entrare nuovamente nella pagina personale.

Naturalmente la situazione sta generando malcontento fra gli utenti, che si stanno chiedendo se la multinazionale statunitense sia realmente in grado di gestire e custodire in sicurezza i loro dati. Ancora una volta, dunque, si è tornati ad affrontare l'annosa questione della sicurezza dei contenuti salvati dagli usufruitori. Serve una maggiore moderazione, così come contatti più tempestivi e trasparenti con le tantissime persone connesse.

Il fatto di essere stati disconnessi ai loro dispositivi ha generato non pochi problemi agli utenti, specie a coloro che avevano attivato la funzione di protezione del dispositivo rubato. Questi ultimi hanno avuto maggiori difficoltà. Non è piaciuto neppure il fatto che Apple non abbia fornito subito spiegazioni e/o rassicurazioni agli utenti.

I dubbi su Apple

In tanti, preoccupati, esprimono perplessità e fastidio. Apple avrebbe il dovere di informare le persone. Nell'attesa di chiarimenti da parte della multinazionale statunitense, viene raccomandato a tutti di fare attenzione al proprio account e a possibili operazioni che possano risultare sospette.

Secondo quanto riferito da Forbes, i primi problemi agli account Apple ID sarebbero cominciati dalle serata di ieri, venerdì 26 aprile, con segnalazioni da parte di possessori di iPhone, iPad e MacBook. Parecchi hanno pensato di essere vittime di un attacco informatico, ma non sarebbe questo il caso, perché viene solo richiesto di reimpostare la propria password.