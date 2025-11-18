Siti, app, X e ChatGpt. Perché mezzo web non è raggiungibile

Un problema enorme per milioni di persone che non possono navigare, come di consueto, sui numerosi siti web: è in corso un disservizio molto diffuso su Internet per problemi con Cloudflare. Le problematiche sono state segnalate a partire dalla tarda mattinata di martedì 18 novembre. Su social X, ad esempio, se si prova a entrare facendo il normale percorso di login appare questa scritta: " Internal server error Error code 500".

Cos'è Cloudflare

Si tratta di una delle reti più grandi al mondo utilizzata da aziende, organizzazioni non profit, blogger e chiunque abbia una presenza su Internet. " Milioni di proprietà Internet sono su Cloudflare e la nostra rete cresce di decine di migliaia di proprietà ogni giorno. Cloudflare guida le richieste Internet per milioni di siti Web e gestisce in media 81 milione di richieste HTTP al secondo", scrive l'azienda americana con sede a San Francisco presentando se stessa.

La nota

La problematica odierna viene descritta dagli stessi sviluppatori di Cloudfare sul loro sito web. "Il nostro fornitore del portale di supporto sta attualmente riscontrando problemi e, di conseguenza, i clienti potrebbero riscontrare errori nella visualizzazione o nella risposta ai casi di supporto. Le risposte alle richieste dei clienti non sono interessate e i clienti possono comunque contattarci tramite chat live (Business ed Enterprise) tramite la Dashboard di Cloudflare o tramite la linea telefonica di emergenza (Enterprise). Stiamo collaborando con il nostro fornitore terzo per comprendere appieno l'impatto e mitigare questo problema" .

I siti non raggiungibili

È difficile fare un elenco completo dei portali web che sono in down in quanto molto numerosi: tra i più ricercati citiamo il social X di Elon Musk ma anche ChatGpt così come Spotify e Canva. " Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando ", ha scritto l'azienda sul proprio sito web alle ore 13 italiane. Un'ora dopo (alle 14), invece, sempre sul sito ufficiale è stato scritto dagli sviluppatori e tecnici che " il problema è stato identificato, stiamo implementando la risoluzione ".

Intorno alle 15, ecco una nuova comunicazione. " Abbiamo apportato modifiche che hanno consentito il ripristino di Cloudflare Access e WARP. I livelli di errore per gli utenti di Access e WAarp sono tornati ai tassi precedenti all'incidente. Abbiamo riattivato l'accesso a WARP a Londra" , ha scritto l'azienda. " Stiamo continuando a lavorare per ripristinare il servizio per i clienti dei servizi applicativi ".

Le segnalazioni su Downdetector

Irraggiungibile per oltre un'ora, da poco ha ripreso a funzionare (ma solo in parte) la pagina web Downdetector che segnala la problematica sui malfunzionamenti in base ai feedback degli utenti: nel 61% si tratta di interruzioni sulla connessione server, nel 29% siti web, nel 13% con il Dns.

blocca challenges.cloudflare.com per continuare",

Se si clicca sulla mappa interattiva, invece, continuano a permanere le problematiche con la scritta: "operazione che non si può fare in alcun modo dai normali utenti.