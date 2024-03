Su Spotify arrivano (anche in Italia) i video musicali: ecco per quali utenti

Spotify, la celebre piattaforma svedese di streaming, permetterà ad alcuni utenti di guardare i video musicali direttamente dalla sua app (disponibile su iOS e Android) su smartphone, tablet, dispositivi desktop e TV. Attraverso un comunicato condiviso sul suo sito, l’azienda ha spiegato che, per il momento, si tratta solamente di una novità in versione beta, cioè di prova, e che potranno accedervi soltanto gli utenti “Premium”, cioè coloro che pagano un abbonamento.

Video musicali su Spotify: in quali Paesi saranno disponibili

Attualmente, gli artisti i cui video musicali diventeranno disponibili su Spotify sono una cerchia piuttosto ristretta. Tra quelli citati nel comunicato ci sono Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice, conosciuti a livello internazionale, e artisti ascoltati a livello locale, come Aluna e Asake.

In questa prima fase, i Paesi interessati da questa novità sono il Regno Unito, la Germania, l’Italia, l’Olanda, la Polonia, la Svezia, il Brasile, la Colombia, le Filippine, l’Indonesia e il Kenya, ma in futuro potrebbero aggiungersene anche altri.

Come vedere i video musicali su Spotify

Per guardare i videoclip sarà necessario aprire l’applicazione di Spotify da un qualsiasi dispositivo idoneo e scegliere uno dei brani degli artisti menzionati di cui è stato girato anche il video musicale. A questo punto sarà sufficiente premere su “Switch to video”, ossia “Passa al video” e quest’ultimo inizierà.

Al contrario, qualora si volesse tornare al semplice ascolto, basterà premere su “Switch to audio”, ossia “Passa all’audio”. I video potranno essere riprodotti anche a schermo intero semplicemente ruotando il dispositivo in orizzontale, come già succede su YouTube.