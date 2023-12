Il tuo anno in musica: come vedere Spotify Wrapped 2023

Introdotto nel 2017, il mio Wrapped di Spotify è una funzione della piattaforma di musica digitale Spotify che, una volta all’anno tra fine novembre e inizio dicembre, celebra i dati di ascolto degli utenti. Grazie a questo strumento, gli amanti del servizio di streaming musicale possono vedere le canzoni, gli artisti, i generi musicali e i podcast ascoltati di più nel corso dei 12 mesi precedenti.

Spotify Wrapped mostra anche il numero e i generi più ascoltati, il numero di minuti trascorsi ascoltando musica sulla piattaforma, la canzone più ascoltata dell’anno, il numero totale di brani ascoltati, i brani preferiti, l’artista più ascoltato dell’anno, i podcast più ascoltati dell’anno.

Come vedere il Wrapped Spotify 2023

Tutti gli utenti iOS e Android possono vedere Wrapped Spotify 2023, basta assicurarsi di avere la versione più aggiornata dell’applicazione mobile. In caso contrario sarà sufficiente andare nel app/play store, cercare Spotify e cliccare su “aggiorna”.

Dopo aver effettuato il login dell’app, nella home della piattaforma in alto a destra apparirà in automatico il banner Wrapped. Cliccando si aprirà una seconda home personalizzata con tutte le nuove funzioni di Spotify Wrapped 2023: Il tuo Wrapped, I tuoi brani preferiti, I messaggi dei tuoi artisti, Il 2023 in musica, Merchandise per te, Eventi dal vivo, Crea una playlist Blend e Il 2023 in podcast. Sotto, un banner più grande intitolato Il tuo Wrapped 2023, mostrerà gli highlight dei tuoi ascolti.

Non resta quindi che selezionare Il tuo Wrapped 2023 e ripercorrere tutto l’anno in musica in formato stories di Instagram con le canzoni, agli artisti, ai podcast che hanno fatto da colonna sonora negli ultimi 12 mesi. Per rivedere il tuo Spotify Wrapped 2023 basta premere Play sul banner Il tuo Wrapped 2023 nella schermata Wrapped e questo ripartirà.

Le nuove funzioni di Spotify Wrapped 2023

Nuove data story: oltre agli artisti, i generi, le canzoni, i podcast e il tempo di ascolto sulla piattaforma, Spotify ha aggiunto alcune nuove caratteristiche:

• Io nel 2023, che svela quale, tra le 12 “personalità musicali” possibili, è quella che rappresenta di più il proprio modo di ascoltare musica.

• I messaggi dei tuoi artisti, una sezione in cui è possibile ricevere dei video messaggi dai tuoi artisti preferiti, tra cui quelli di Taylor Swift, Bad Bunny, SZA, KAROL G, Jung Kook e tanti altri.

• Il 2023 in musica, una raccolta delle migliori playlist editoriali come Top Songs Italia 2023 e Top Artists Italia 2023

• Merchandise per te, con il merch dei tuoi artisti preferiti.

• Eventi dal vivo, con i concerti dei tuoi artisti preferiti.

• Crea una playlist Blend, una playlist personalizzata con il filtro “2023 Wrapped Top Songs“, per unire i tuoi brani più ascoltati e quelli dei tuoi amici in un’unica playlist condivisa.

• I migliori podcast del 2023

Spotify ha anche lanciato l'esperienza Wrapped per gli artisti e per i podcaster. Accedendo alla propria esperienza personalizzata Wrapped, i creator e gli artisti potranno scoprire come i loro fan li hanno ascoltati durante tutto l’anno. Per saperne di più basta visitare Spotify for Artists e Spotify for Podcasters.

Come condividere Spotify Wrapped 2023 sui social

Uno degli obiettivi di Spotify Wrapped è quello di far condividere agli utenti le loro slide sui social, farlo è molto semplice: dopo aver sfogliato i tuoi dati d'ascolto dell'anno basterà cliccare sulla scritta “Condividi questa storia”, cliccare per salvare la galleria di immagini e poi premere sul tasto “pubblica” e scegliere su quale social condividerlo – Instagram, Facebook, TikTok – e in quale forma – stories, feed o messaggio privato.