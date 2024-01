WhatsApp: 5 funzioni segrete che forse non conosci ancora

WhatsApp è un software molto popolare e utile. Ogni giorno viene scaricato da migliaia di persone che lo utilizzano per messaggiare. Nonostante la sua funzione principale sia molto semplice - quella di inviare principalmente messaggi, foto e video -, WhatsApp cela al suo interno anche delle funzioni segrete sconosciute a molti utenti, ma non per questo meno importanti.

Funzioni segrete su WhatsApp: come recuperare velocemente i media

Con la parola "media" su WhatsApp si intendono i file multimediali, come per esempio foto, i video e file audio inviati da un contatto a un altro. Gestirli e riuscire a recuperarli rapidamente non è sempre semplice, soprattutto se ogni giorno gli utenti si scambiano molti messaggi.

Per accedere ai media inviati e ricevuti nella chat con una data persona è possibile premere sul nome della suddetta e andare nella sezione "media, link e documenti". Qui sarà possibile accedere a ogni file di questo genere. Se però gli scambi sono particolarmente frequenti e risulta quindi difficile trovare un certo file, c'è una soluzione alternativa che può essere sfruttata in certi casi per fare più velocemente.

Ogni volta che un utente invia un media, ad esso può aggiungere una didascalia. Se l'utente in cerca ricorda la didascalia associata a quel media, può sfruttare la funzione "cerca" per risalirvi più rapidamente. A tale funzione si accede aprendo il menù che si trova in alto a destra e premendo sulla lente di ingrandimento: grazie ad essa è possibile inserire la parola associata al media e trovarlo in pochi secondi.

Come bloccare un utente su WhatsApp

Cosa fare se qualche sconosciuto è venuto a conoscenza del mio numero di telefono e lo usa per disturbare quotidianamente con messaggi di spam? La soluzione più semplice è una: se non desiste, bisogna bloccarlo. Ma come si fa? WhatsApp ha preso molto sul serio la gestione dei contatti bloccati, per cui sfruttare questa funzione è molto semplice. Per bloccare un utente è necessario selezionare la chat con il suddetto e premere sul nome in alto.

A questo punto è necessario scorrere il menù fino in fondo: qui si troveranno due funzioni: blocca e segnala. Scegliendo la prima, dopo aver dato conferma, si otterrà il risultato sperato. Per sbloccare un contatto è necessario andare nelle impostazioni, poi entrare nella sezione "Privacy" e infine scorrere fino a trovare "Contatti bloccati". Premendo sui nomi dei contatti oggetto di blocco, sarà possibile sbloccarli.

Come nascondere le chat su WhatsApp

Per nascondere le chat ci sono due metodi: il primo prevede una soluzione più semplice, vale a dire l'archiviazione. Il secondo invece è più complesso e richiede l'utilizzo della funzione "Lucchetto chat". Archiviare una chat è piuttosto semplice: è sufficiente tenere premuto sopra di essa e successivamente scegliere la funzione deputata all'archiviazione. Questa si trova in alto ed è raffigurata con un'icona a forma di scatola con una freccia che punta verso il basso. Premendoci, la chat sarà archiviata. Per recuperarla, successivamente, bisogna andare nelle chat archiviate (che si trovano in fondo alla pagina prinicipale nella sezione chat), tenere di nuovo premuto sulla conversazione e poi selezionare l'icona con la freccia verso l'alto. Nessuna chat viene eliminata quando è archiviata, viene soltanto spostata in un luogo più "sicuro".

Per attivare l'impostazione "Lucchetto chat" è sufficiente aprire la chat con una persona, premere sul nome e scorrere verso il basso finché non si trova la suddetta funzione. Per attivarla è obbligatorio predisporre lo sblocco del dispositivo con impronta digitale oppure con il volto. Se una di queste due modalità è attiva, è sufficiente seguire le impostazioni per mettere al sicuro da occhi indiscreti le proprie chat.

Come nascondere l'ultimo accesso su WhatsApp

Quando si scarica WhatsApp la funzione che mostra l'ultimo accesso alla piattaforma è attivo di default. Dunque, gli altri utenti possono vedere quando si è effettuato l'ultimo accesso al servizio. Questa funzione può essere molto fastidiosa, perché impone una certa fretta di rispondere ai messaggi. Disattivare questa funzione, fortunatamente, è molto semplice: per farlo è necessario andare nelle impostazioni, poi "privacy" e infine "Ultimo accesso e online". Entrando in questa sezione è possibile impostare sia chi può vedere l'ultimo accesso, sia chi può vedere se si è o meno online.

Come ridurre il consumo dei dati su WhatsApp

Tra le funzioni segrete disponibili su WhatsApp, questa è sicuramente una delle più utili, soprattutto se si effettuano ogni giorno molte chiamate. Queste infatti, se realizzate con WhatsApp, possono consumare molti dati mobili e, di conseguenza, lasciare molto rapidamente l'utente senza più disponibilità per navigare. Per aggirare questo problema, la piattaforma ha implementato una funzione per diminuire il consumo di dati mobili. Per attivarla è necessario andare nelle impostazioni, premere su "Archiviazione e dati" e infine su "Usa meno dati per le chiamate".