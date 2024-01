WhatsApp: cosa sono le foto e i video temporanei, come inviarli e salvarli

Le foto e i video temporanei su WhatsApp, come si capisce dal nome, sono dei messaggi tradizionali che possono essere riprodotti una volta soltanto, dopodiché si "autodistruggono". Sono disponibili sia su smartphone (Android e iOS), sia su PC, seppur con alcune differenze. Inviare foto e video temporanei è molto semplice, è sufficiente svolgere pochi semplici passaggi. Ecco quali sono.

Come inviare le foto e i video temporanei su WhatsApp

Per inviare le foto e i video temporanei su WhatsApp è necessario, innanzitutto, assicurarsi di aver aggiornato l'applicazione, così da essere certi di non incappare in eventuali impedimenti. Dopodiché bisogna aprire l'app, scegliere una chat qualunque e scattare o registrare una foto o un video. Prima dell'invio, alla destra della dicitura "Aggiungi una didascalia", è possibile trovare un'icona raffigurante un cerchio con all'interno il numero uno. Premendoci, il contenuto inviato sarà riproducibile una volta soltanto da chi lo riceve.

Naturalmente è possibile impostare la visualizzazione unica anche se il contenuto che l'utente intende inviare è selezionato dalla "galleria" e non realizzato sul momento. Il procedimento è lo stesso. Una volta scelto il messaggio da inviare, quando arriva il momento di inserire una didascalia, è sufficiente premere nuovamente sull'icona di destra.

L'icona per invio dei messaggi temporanei (a destra)

Per il momento su PC - sia da Browser che da app - il processo di invio e visione dei contenuti riproducibili una volta soltanto è leggermente diverso rispetto a quello su smartphone. In questo caso, è possibile inviare foto e video temporanei seguendo lo stesso procedimento già visto per WhatsApp su smartphone. Tuttavia, da PC, non è possibile aprire questo tipo di messaggi qualora l'utente ne riceva uno, in quanto l'applicazione richiede di visualizzarlo dallo smartphone.

Infine, è necessario tenere presente che i messaggi temporanei possono essere inviati solamente uno per volta, non in numero superiore.

Come salvare le foto e i video temporanei

Salvare le foto e i video temporanei su WhatsApp in passato era molto semplice. Per farlo era sufficiente aprire il messaggio ricevuto e fare uno screenshot oppure registrare con un video lo schermo del proprio device. Oggi ciò non è più possibile, infatti WhatsApp lo impedisce. Ci sono però dei metodi alternativi per salvare le foto e i video temporanei che possono essere utilizzati ancora oggi.

I metodi più accreditati sono due: uno più semplice e uno più complesso. Il primo prevede di aprire il contenuto ricevuto e fare una foto o un video con un altro device. Certo, la qualità del risultato potrebbe essere piuttosto bassa, tuttavia il risultato è garantito.

Il metodo più macchinoso, invece, permette di visualizzare il messaggio temporaneo tutte le volte che si vuole, ma ad un costo. Innanzitutto è necessario fare un backup delle chat appena si riceve il messaggio che si desidera rivedere senza aprirlo. Per riuscirci è sufficiente andare nelle impostazioni di WhatsApp nella sezione "Chat", poi su "Backup delle chat" e infine "Esegui backup".

A questo punto si può aprire la foto, visualizzarla ed eliminare l'applicazione di WhatsApp dal proprio device, per poi scaricarla nuovamente e caricare le chat contenute nell'ultimo backup salvato. Come per magia, sarà possibile di nuovo visualizzare il messaggio come se si fosse appena ricevuto.