Su WhatsApp arrivano i "promemoria": come funzionano

Altra interessante novità in casa WhatsApp. Con questa nuova feature sarà possibile creare dei promemoria per non dimenticare i messaggi importanti che vogliamo rileggere o a cui intendiamo rispondere in un secondo momento. Si tratta dell'ennesimo passo in avanti nella gestione del proprio account e delle conversazioni mantenute con gli altri utenti. Con questi promemoria personalizzati, creati ad hoc per singolo messaggio, non perderemo gli scambi importanti avvenuti nelle chat.

Questa promettente funzione è al momento ancora in fase di test. WhatsApp l'ha infatti rilasciata solo per pochi utenti selezionati. Attualmente si trova nell'ultima versione beta dell'applicazione rilasciata per Android, ossia la relase 2.25.21.14. In caso di riscontro positivo sarà certamente estesa ad altri dispositivi e sistemi operativi. Resta solo da aspettare: è probabile che la novità verrà messa a disposizione nel corso delle prossime settimane.

Ma come funziona? L'utente deve solo andare sulle opzioni associate a ogni singolo messaggio. Qui troverà un nuovo comando, ossia "Remind me" ("Ricordami"). Si può anche scegliere entro quanto tempo vogliamo che il messaggio ci venga ricordato. È possibile fra 2 ore, 8 ore e 24 ore. Fra le varie soluzioni c'è anche la possibilità di scegliere una determinata data, e un orario prestabilito. Una volta impostato il promemoria, una piccola icona a forma di campanella comparirà vicino al messaggio scelto. In questo modo potrà essere distinto in mezzo agli altri messaggi della chat.

Quando si arriverà all'orario (o alla data) prestabilito, sarà WhatsApp a richiamare l'attenzione dell'utente, riportandola sul messaggio, grazie a una notifica. In caso di video, GIF o immagine, sarà data anche un'anteprima.

Inoltre è importante ricordare che i promemoria non saranno archiviati in alcun server, nel rispetto delladell'utente. I promemoria, inoltre, non vengono condivisi con nessun altro utente, neppure con quelli che hanno partecipato alla chat in cui si trova il messaggio evidenziato.