Windows e il bug che causa il Blue Screen of Death: a cosa fare attenzione

Un nuovo bug sta facendo tremare gli utenti di Windows. Stando alle notizie che circolano fra gli esperti del settore, infatti, questo problema sarebbe in grado di causare il cosiddetto Blue Screen of Death, quella condizione senza ritorno che indica un errore di sistema critico impossibile da risolvere autonomamente.

Microsoft ha lanciato l'allarme segnalando il bug. Il gravissimo problema si sarebbe rivelato a seguito del più recente aggiornamento 24H2 per Windows 11. Sarebbero stati parecchi gli utenti colpiti che hanno fatto sapere di aver "perso" i loro dispositivi in questo modo. La conferma è arrivata dalla stessa Microsoft, che ha spiegato che il nuovo bug sta provocando diversi schermate blu della morte. Per la precisione l'errore si è palesato in quei dispositivi in cui è stato installata l'app Voicemeeter. Non sarebbe fra l'altro la prima volta che gli utenti Microsoft segnalano gravissimi problemi causati dall'aggiornamento di Windows, anche per quanto riguarda gli SSD della Western Digital.

A quanto pare la schermata blu arriva come conseguenza di un errore MEMORY_MANAGEMENT, provocato da una mancata compatibilità tra il gestore della memoria e il driver di Voicemeeter. Ciò sarebbe sufficiente a far comparire il temutissimo Blue Screen of Death.

Oltre a segnalare la situazione, la multinazionale statunitense ha inoltre consigliato agli utenti di controllare la lista di errori segnalati fino ad ora, prima di procedere con gli aggiornamenti e rischiare di compromettere i propri dispositivi. Non solo. Per tutelare i clienti Microsoft ha deciso di aggiungere un blocco alla compatibilità con Voicemeeter: in sostanza, Windows Update non proprorrà l'aggiornamento a quei dispositivi considerati compatibili. Tale blocco non deve essere ignorato e/o aggirato, perché è stato imposto per una questione di sicurezza.

Da segnalare che i dispositivi a rischio sono quelli con Windows 11 24H2.

Non ci sono problemi di sorti per chi ha Windows11 e Windows10.

Cosa fare in caso di errore? Se si riesce, si può procedere disistallando Voicemeeter. Si attendono ulteriori direttive da parte di Microsoft.