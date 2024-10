I ghisa fanno festa e il Comune pure. In un anno un milione di multe in più

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro milioni di multe dal primo settembre 2023 a fine agosto, uno scatto un milione in più in un anno. Per rendere ancora meglio l'idea, quasi 11mila sanzioni al giorno. Ieri all'Arena civica si è tenuta la cerimonia per il 164esimo anno di fondazione del Corpo della Polizia Locale con la richiesta del sindaco Beppe Sala di «farsi vedere il più possibile in strada, a tutte le ore», ma da tempo ormai milanesi e city users associano la figura del vecchio ghisa a un «esattore» a caccia di auto in divieto. E tra telecamere di Area B e C e montate sulle auto per le famose «multe a strascico» il dato cresce a velocità record. il Comune spiega che rispetto al 2023 sono state inserite per la prima volta nel conto anche contravvenzioni ad altri regolamenti comunali, come la sosta sul verde oltre a quelle specifiche da Codice della strada. Tant'è, sono 4.001.855. La festa dei vigili segna anche l'insediamento ufficiale del nuovo comandante Gianluca Mirabelli, figlio e nipote di ghisa. «La priorità - conferma - è avere più personale in strada, un impegno che ho preso col sindaco e sono certo che con l'aiuto dei colleghi non lo deluderò». Come è «quasi convinto» che «entro fine anno» si chiuderà «l'accordo per aumentare i turni serali e notturni», lo stop all'esenzioni che scattava in base ad anzianità professionale e reale che ha scatenato vari scioperi. Per i cittadini i vigili di quartiere sono spariti? «Adesso li vedranno, è una promessa» dice. Durante il discorso ufficiale ringrazia anche le organizzazioni sindacali, e le famiglie degli agenti che «sostengono il peso dei nostri sacrifici».

Sala nel suo discorso sottolinea che Milano «sta cambiando rapidamente, aumentano i visitatori durante tutto l'anno, crescono i grandi eventi internazionali. Questo porta ricchezza, lavoro, ma comporta anche nuovi problemi a partire dalla sicurezza». Ma «se la città i trasforma, anche la polizia locale deve adattarsi». Torna sulla classifica della criminalità che vede Milano al primo posto, «è un tema che ci preoccupa, non c'è dubbio» premette ma «sappiamo che tra i milanesi la fiducia nelle istituzioni è molto radicata e questo spiega, in parte, l'alto numero di denunce. Sappiamo anche che il numero delle denunce è rapportato a quello dei residenti e non del totale con i city-user, che di fatto raddoppiano la popolazione. E gonfia artificialmente la proporzione di reati per abitante». Tutto questo però «non può e non deve essere una giustificazione». E cita il rafforzamento del Corpo, «707 agenti assunti da maggio 2022 allo scorso 30 settembre, al netto delle cessazioni significa 243 agenti e ufficiali in più in 2 anni e mezzo. Siamo partiti da 2.800 effettivi, siamo a 3.030, puntiamo a 3.350 entro fine mandato. Già oggi abbiamo mediamente in strada 23 pattuglie in più al giorno rispetto al 2023 e i servizi esterni sono passati dal 48 al 54%». L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli aggiunge che «la sera siamo passati da 9 a 14 pattuglie e la notte da 4 a 8. Ma il nostro obiettivo è di arrivare a 30 e 15».

In un anno sono stati rilevati 10.861 incidenti stradali. In 302 casi di omissione di soccorso sono stati individuati 198 «pirati», 6 arrestati. Quasi 19mila i controlli alle attività commerciali (comprese le ordinanze anti movida) con 5.098 sanzioni, 446 sequestri penali, 5.808 sequestri amministrativi. Circa 16.500 controlli e 47 arresti lungo la rete Atme in metropolitana. Recuperate 109 bici o monopattini rubati. Oltre 100mila gli interventi dei Vigili di Quartiere.

Per il consigliere della Lega Samuele Piscina «i vigili non possono essere relegati alla gestione del traffico, devono affiancare le forze dell'ordine nella gestione della sicurezza». Il deputato FdI Riccardo De Corato accusa: «Sala assume ghisa solo per fare più multe».