I Giochi del 2026? Affare da 2.400 euro per chi affitta casa

Quasi un anno alla cerimonia olimpica del 2026, giovedì prossimo si accende il countdown in piazzetta Reale ma si iniziano a fare anche i conti del business in gioco per i lombardi. In particolare, per chi è abituato o pensa di affittare durante i Giochi la propria o una seconda casa sulla piattaforma AirBnb. Le stime? Solo in Lombardia, tra i 40 e i 49 milioni di euro guadagni totali se si considerano solo le Olimpiadi o anche le Paralimpiadi. In Veneto si scende a 4,9 milioni e a 2,9 in Trentino. Un host «tipico» che metterà a disposizione l'alloggio per tutto il periodo guadagnerà circa 2.400 euro. D'altra parte, durante l'intero periodo dei Giochi si prevede che 161mila turisti soggiorneranno in Airbnb, e oltr 138mila lo faranno in Lombardia, spendendo in media per il soggiorno 669 euro. Sono alcuni dei numeri raccolti dal nuovo studio di Deloitte a un anno dalla cerimonia di apertura, stima le possibilità di guadagno delle famiglie italiane che decidessero di condividere i propri immobili su Airbnb. E l'analisi contiene anche previsioni sull'impatto positivo che l'ospitalità in casa potrà avere sull'economia italiana. I 161mila turisti «Airbnb» attraverso la spesa in vari settori (ristoranti, negozi, trasporti, tempo libero) produrranno un indotto stimato in 154 milioni a livello nazionale ma con impatto più forte ovviamente in Lombardia, Veneto e Trentino. Si prevede che gli ospiti spenderanno in media 150 euro al giorno (compreso l'affitto).

Oltre due milioni di persone arriveranno da tutto il mondo. E mentre gli hotel sono solitamente concentrati nelle mete turistiche più note, l'«affitto breve» specialmente nei paesi di montagna con pochissime o nessuna struttura ricettiva saranno l'unica offerta. Deloitte stima che i luoghi dei Giochi senza la piattaforma «si troverebbero ad affrontare un gap giornaliero di 52mila posti letto». Deloitte prevede che i Giochi Invernali «contribuiranno a far conoscere le città e i paesi delle regioni coinvolte a livello mondiale e a creare una domanda turistica duratura. Nei 18 mesi successivi l'impatto economico totale dei soggiorni nelle regioni ospitanti sarà di 140-160 milioni. E i soggiorni legati ai Giochi genereranno oltre 33 milioni di imposte e tasse.

L'indagine ha rivelato un interesse a diventare host durante i Giochi: il 3,3% dei proprietari di case primarie e il 7,5% dei proprietari di seconde case (non attualmente affittuari) hanno dichiarato che diventeranno «sicuramente host». La potenziale offerta giornaliera di posti letto su Airbnb viene stimata di 31mila in Lombardia (39mila con le Paralimpiadi), 8mila in Veneto e 4.

700 in Trentino. Data l'elevata domanda «i prezzi degli alloggi molto probabilmente aumenteranno di circa l'80%». Il reddito lordo per notte sarà di circa 161 euro in Lombardia, 401 euro in Veneto e 311 euro in Trentino.