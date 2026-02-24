I Giochi lasciano un credito a Milano. E le Paralimpiadi sono la prova del nove

Kirsty Coventry, la presidente del Cio pochi giorni fa aveva detto: "Abbiamo tutti tratto ispirazione da questa Olimpiade diffusa, ha superato ogni aspettativa e segna un nuovo modo di fare le cose...". Nulla quindi sarà più come prima, si riparte da qui, da Milano Cortina. Da Milano per quanto ci riguarda. Da una città che con la neve non ha troppa dimestichezza, che ha accolto i Giochi un po' freddamente e che qualcuno ha cercato in qualche modo di boicottare alimentando una protesta sterile che infatti si è spenta da sè. Una Milano che forse poteva fare qualcosina di più per rendersi olimpica ma che alla fine da Santa Giulia, al Forum alle Arene della Fiera di Rho ha fatto vedere al mondo intero cosa è capace di fare. Ma non è stato solo un successo organizzativo e sportivo. Dal tram guidato da Valentino Rossi che ha portato il presidente Sergio Mattarella in uno stadio di San Siro che davvero è sembrato la Scala, all'eleganza della cerimonia inaugurale, alla bellezza del braciere all'Arco della Pace che ha "stregato" i turisti, Milano ha regalato al mondo emozioni. Ora la città, chi l'amministra e anche chi verrà dopo hanno un credito.

Un bonus da giocarsi nei prossimi anni per renderla ciò che è stata in questi giorni e cioè più aperta, più sicura, con i mezzi pubblici e la metrò in servizio fino a notte fonda, più accessibile. Tra poco più di una settimana cominciano le paraliampiadi ormai non più evento minore ma sfida potente di inclusione, consapevolezza e capace (sul serio) di abbattere barriere. Ed è già una prova del nove.