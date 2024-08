I giovani separati dai big. E un nuovo sistema di voto più affidabile

Ascolta ora 00:00 00:00

I giovani non gareggeranno più con i Big. E, soprattutto, ci sarà un sistema di voto che proverà a superare lo scandalo dello scorso anno quando milioni di voti sono andati perduti per il sistema andato in tilt e non hanno concorso alla designazione del vincitore. Queste sono le principali novità del regolamento di Sanremo targato Carlo Conti (foto). Insomma, chiuso il quinquennio Amadeus passato a Discovery, si apre una nuova fase che, almeno nelle intenzioni, appare più serena con il tentativo di mettere riparo ad alcune storture delle ultime edizioni. Intanto la data fissata, dopo il problema della contemporaneità con le partite di Coppa Italia, è dall'11 al 15 febbraio. Le novità, in sintesi sono: il ritorno delle Nuove Proposte con quattro artisti in sfida, il numero dei Big che sarà di 24 e si spera così che la gara non si prolunghi fin quasi all'alba, e, appunto, il sistema di votazione. Nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai cantanti fino a quel momento (come successo l'anno scorso), ma l'ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti, esclusa solo la serata cover. Nella quarta serata in cui i campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale i voti non influiranno sulla vittoria finale del Festival, determinando solo la cover vincitrice.

Per chi ha voglia di approfondire, ecco i particolari delle singole serate, tenendo conto che a valutare i cantanti ci saranno le solite tre giurie: televoto, sala stampa- Tv-Web e radio che entrano in gioco in diverso modo.

Nella prima (il martedì) si esibiranno i 24 Campioni in gara. Durante la seconda serata si esibiranno 12 Campioni e due Nuove Proposte. Identico il meccanismo della terza serata. Nella quarta serata, oltre alle cover, si svolgerà la finale per la categoria Nuove Proposte.

Nella finalissima della quinta serata verranno dapprima eseguite nuovamente le 24 canzoni in gara, che saranno votate dalle 3 Giurie.

Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni delle precedenti serate determinando i primi cinque classificati, tra questi cinque con la nuova votazione sempre sommata ai voti delle precedenti serate sarà decretato il vincitore.