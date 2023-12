I Guns N' Roses lanciano il nuovo singolo "The General"

I Guns N' Roses hanno pubblicato il loro nuovo singolo The General. Si tratta della seconda uscita dopo il singolo estivo Perhaps. Presentato in anteprima sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles, il brano è finalmente disponibile per la rotazione radiofonica e in digitale ed è incluso nel side B del 7 pollici del singolo Perhaps, disponibile solo sullo shop Universal in numero limitato di copie. Axl Rose ha dichiato in un'intervista che The General è stata scritta come un brano «lento e macinante» ed è il seguito di Estranged di Use Your Illusion II.

Il nuovo singolo è stato suonato per la prima volta live il mese scorso a Los Angeles. Sia The General che Perhaps, a lungo rimasti nel cassetto, provengono dalle medesime session dell'ultimo album della formazione, Chinese Democracy; discorso che vale anche per i brani usciti nel 2021, Absurd e Hard Skool. Pare che Slash e Duff, tra una data e l'altra dell'ultima tournée, abbiano rimesso mano mano alla mole di materiale inedito prodotto dal gruppoo. Il grosso viene dalle session del sopracitato Chinese Democracy, ma gli inediti sui quali lavorare risalirebbero persino a Appetite For Destruction. Il mese scorso il gruppo ha concluso il suo tour globale che ha fatto tappa anche in Italia lo scorso 8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma. Il tour ha venduto circa un milione e trecentomila biglietti in tutto il mondo, con date nei principali stadi e arene europee e tappe in festival prestigiosi come il Glastonbury e una data storica ad Hyde Park a Londra. In Nord America si sono esibiti in venue storiche come l'Hollywood Bowl e il MetLife Stadium nel New Jersey. L'attuale formazione dei Guns N' Roses sono formati da Axl Rose (voce, tastiera), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra principale), Dizzy Reed (tastiera), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera).