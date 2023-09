I migranti di Garrone in corsa per l'Oscar

Alla fine, sui dodici film autocandidati per rappresentare l'Italia agli Oscar, l'ha spuntata Io Capitano di Matteo Garrone. Il film, che dopo due settimane di programmazione sta vedendo aumentate le copie nei cinema grazie a un passaparola molto positivo (ha superato 1,2 milioni di euro di incasso e 200mila spettatori), è stato scelto da una commissione che si è riunita ieri presso l'Anica (la Confindustria del cinema) composta da Alessandro Araimo, Domizia De Rosa, Esmeralda Calabria, Daniela Ciancio, Francesca Lo Schiavo, Giorgio Moroder, Cristiana Paternò, Michele Placido, Paola Randi, Riccardo Tozzi, Gianpiero Tulelli.

La storia dell'epico e picaresco viaggio di sola andata di due migranti senegalesi verso l'Italia, premiata a Venezia con il Leone d'Argento per la regia e il Premio Mastroianni per il protagonista esordiente Seydou Sarr, ha avuto la meglio su Rapito di Marco Bellocchio, rimasto nelle discussioni della commissione dopo l'uscita de La chimera di Alice Rohrwacher.

Ora inizia il viaggio a Hollywood di Io Capitano che, seppur venduto in molti Paesi, non ha ancora un distributore negli Stati Uniti cosa che sicuramente avverrà presto grazie a questa designazione di cui s'è detta molto contenta la Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni: «Congratulazioni e un grande in bocca al lupo a Matteo Garrone. Incrociamo le dita».

Cosa che faremo tutti nella speranza che intanto il film entri almeno nella prima shortlist, con i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 21 dicembre. L'annuncio delle nomination con la cinquina finale è prevista il 23 gennaio 2024, mentre la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.