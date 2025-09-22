La Maura, l'alt a concerti e case

Stop ai concerti e a "interventi speculativi edilizi" sulle aree dell'ex ippodromo La Maura. Il Municipio 8 ha votato nei giorni scorsi all'unanimità un ordine del giorno indirizzato alla giunta Sala. Va detto che i biglietti per alcuni show in calendario la prossima estate sono già in vendita quindi difficilmente potrà valere nell'immediato. Ma la Zona puntualizza nel testo che "nonostante i miglioramenti progressivamente introdotti negli ultimi anni" e "gli sforzi della Polizia Locale" la situazione "continua a presentare criticità ricorrenti e non pienamente gestibili". Chiede quindi che l'area "non venga più utilizzata per l'organizzazione di concerti e grandi eventi di massa, non è compatibile con la struttura urbana e viabilistica del quartiere e con la qualità della vita dei residenti". Qualora gl eventi vengano comunque autorizzati, chiede almeno di allargare l'area della zona rossa (riservata al traffico residenti) e ridurre sensibilmente il numero massimo degli spettatori ai singoli eventi. Aggiunge la richiesta che "venga chiaramente ribadita e formalizzata in ogni sede" la non edificabilità dell'area de La Maura, "parte integrante del Parco Agricolo Sud, soggetta a vincoli paesaggistici". In passato il Milan aveva ipotizzato La Maura come area per il nuovo stadio.

É tornata di recente alla ribalta perchè nelle chat legate alle inchieste sull'urbanistica, l'ex assessore Tancredi discuteva con il dg del Comune Malangone dell'ipotesi di trasferire invece parte delle volumetrie previste nel piano del "San Siro bis" sull'area de La Maura. Il consiglio comunale lo scorso novembre ha approvato un odg legato al futuro dello stadio inserendo tra le richieste la valorizzazione de La Maura, acquisendo l'area da Snaitech. Ora si vedrà.