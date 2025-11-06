I partner si scelgano non solo per i soldi

Uber sarà sponsor ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ma mentre si celebrano la tecnologia e la "mobilità del futuro", si dimentica chi garantisce da sempre il trasporto pubblico non di linea, nel rispetto delle regole e dell'utenza.
Uber sarà sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Cinquemila autisti "a disposizione" e oltre un milione e mezzo di persone attese: una partnership che la Fondazione presenta come un passo avanti per la mobilità. Ma davvero è così?
Chi conosce la città e i suoi spostamenti sa che ogni giorno sono i tassisti a garantire milioni di corse nel rispetto delle norme, a tariffe calmierate e con la tutela di chi viaggia. Un servizio pubblico non di linea che funziona perché è radicato nel territorio, fatto di persone, non di algoritmi.
Eppure, quando si tratta di grandi eventi, a contare non è più l'esperienza, ma chi offre più visibilità o più budget. La logica del "chi paga di più vince" sembra contagiare tutto, anche i simboli nazionali. Ma le partnership istituzionali dovrebbero premiare chi rappresenta davvero il Paese e i suoi valori, non solo chi ha la potenza economica per sponsorizzarli.
Il rischio è chiaro: affidare la mobilità olimpica a una multinazionale che non investe nei territori ma li sfrutta finché conviene. Lo abbiamo già visto altrove - compagnie aeree, catene alberghiere, commercio - e ogni volta il risultato è lo stesso: si perdono posti di lavoro, ricchezza e autonomia.
Milano Cortina 2026 dovrebbe essere una vetrina per l'Italia, non per le piattaforme globali.L'eredità olimpica non può essere solo una corsa digitale, ma un modello di equilibrio tra impresa, regole e rispetto per chi serve davvero i cittadini.
Perché i partner, quelli veri, non si scelgono con il portafoglio. Si scelgono con la coscienza.