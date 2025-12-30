"I reati sono in calo". Ma ad aumentare sono rapine e scippi fatti da giovanissimi

"A Milano esiste una comunità musulmana consistente che conta oltre 200mila persone e ci sono 56 luoghi di culto tra la città e la provincia - fa di conto il questore Bruno Megale - Esiste però anche una certa collaborazione con la maggior parte di queste realtà: una è quella principale dal punto di vista numerico, ovvero quella musulmano-sunnita, segue poi la componente minore di origine musulmano-sciita. Negli ultimi tempi all'interno dei luoghi di culto che sono sempre oggetto di controllo e di contatti continui anche attraverso gli stessi responsabili delle comunità, non abbiamo segnali di particolare radicalizzazione. Che oggi però, va detto, avviene maggiormente attraverso internet. C'è comunque un'attività costante di controllo su questo tipo di realtà: la situazione internazionale è particolarmente tesa e anche per questo l'attenzione è massima".

Questa la radiografia di Megale ieri in Prefettura a margine della presentazione dei dati di fine anno sulla crimine in città. In cima a tutto il terrorismo di matrice islamica e l'allarme per i reati commessi dai minorenni. E non perché nel bilancio sui crimini denunciati e sulle attività delle forze dell'ordine, si vogliano a ogni costo evidenziare gli aspetti negativi della città che l'indice della criminalità 2025 del Sole 24 Ore (basato sui dati 2024) vuole la più pericolosa del Paese in base al numero delle denunce. Lo spettro, dopo gli anni vissuti nel terrore dell'Isis, di una nuova ondata di radicalizzazione, soprattutto dopo i finanziamenti illeciti ad Hamas emersi con l'inchiesta partita da Genova della Dda e della Guardia di finanza con 9 ordinanze di custodia cautelare e il "tesoro" economico trovato proprio sotto la Madonnina, nei locali dell'associazione "La Cupola D'Oro" di via Venini. Un argomento seguito a ruota dalla piaga dei "maranza" e della delinquenza giovanile.

Il prefetto Claudio Sgaraglia, padrone di casa ieri alla conferenza stampa convocata a Palazzo Diotti insieme a Megale, al comandante provinciale dei carabinieri Rodolfo Santovito e a quello della Guardia di finanza Andrea Fiducia, racconta i progetti attuati con alcune associazioni e il carcere minorile "Beccaria" che, facendoli lavorare, vuole creare un'opportunità di riscatto per i ragazzi. "Nell'anno che si sta per concludere - spiega il generale Santovito -, abbiamo svolto 250 conferenze sulle scuole di ogni ordine e grado, incontrando più di 8mila studenti e 600 sono le scolaresche entrate nella nostra caserma".

Tuttavia la situazione preoccupa molto ed è in continuo divenire anche se, fa notare Megale, "tra i 2.240 minori di 18 anni arrestati nel 2025 a Milano, c'è un calo di reati del 6 per cento. Il problema della delinquenza minorile, quindi, seppure in diminuzione rispetto agli anni scorsi, è presente. Tra i crimini commessi da questi giovani sono in crescita gli episodi di furto con strappo e le percosse. Un dato indicativo del fenomeno riguarda proprio i reati predatori: sui 900 arresti fatti da tutte le forze di polizia a Milano, la percentuale che riguarda i minori è superiore al 20 per cento".

E a ridosso di Capodanno, non poteva mancare un dato relativo ai fuochi d'artificio illegali sequestrati e a come sarà gestito l'ordine pubblico in città nella notte di San Silvestro: "Ci sarà una grande attività di ordine pubblico organizzata dalle forze di polizia" ha assicurato Sgaraglia, ricordando che l'accesso in piazza Duomo sarà limitato a 4.500 persone, vista la presenza nella piazza delle strutture per le Olimpiadi.

Il comandante Fiducia ha riferito i numeri dell'attività di controllo e sequestro di fuochi d'artificio e articoli pirotecnici effettuati a dicembre, avvenuta con il coordinamento della Prefettura. "Nel solo mese di dicembre abbiamo individuato 60mila pezzi irregolari, pari a 1.200 chili, una cifra che mi sembra enorme" ha sottolineato.