"Il Principe Harry vuole essere lasciato in pace". Ora a parlare è lo storico Robert Lacey

Ci sono diverse teorie in merito al comportamento del Principe Harry. Il secondogenito di Lady D. e del Principe Carlo, ad oggi, non sarebbe ancora convinto della scelta intrapresa più di un mese fa. Per un uomo come lui che ha sempre vissuto a corte tra regole e ligie imposizioni, non è facile prendere in mano la sua vita e scrivere con Meghan un nuovo capitolo. Harry non è più un reale e non è più un duca eppure, come riportano le news degli ultimi giorni, proprio non riesce a star lontano da Londra e dalla sua famiglia. Arrivato in città per alcuni impegni già da tempo in calendario, il principe Harry avrebbe incontrato segretamente la sovrana per discutere di quanto sta accadendo, tanto è vero che Elisabetta sarebbe pronta persino a una marcia indietro pur di vedere il sorriso sul viso del nipote.

Una situazione che non è facile da spiegare anche perché tanti, forse troppi, sono i rumor non confermati sulla questione. In una recente intervista che è stata pubblicata sul sito di FoxNews, lo storico Robert Lacey avrebbe alzato il velo sulla Megxit e su tutto ciò che sta avvenendo all’interno delle mura di Palazzo. E si esprime proprio sul comportamento del Principe Harry, affermando che l’ex duca sarebbe affetto da quella che viene chiamata la "sindrome del fratello minore". Harry è sempre stato il numero due in tutto: nella vita, nella linea di successione, negli impegni di corte. Ha sempre vissuto all’ombra di William e questo spigherebbe il suo carattere fuori dagli schemi.

"Non è toccato a lui quindi ora vuole essere lasciato stare", afferma lo storico. E proprio per questo motivo, sentendosi spaesato e senza un obbiettivo, il Principe avrebbe deciso di prendere in mano la sua vita e scrivere il proprio destino. "La regina Elisabetta è consapevole di queste problematiche – continua lo storico –. E per ovvi motivi cerca di sanare la situazione, chiedendo al nipote di fare un passo indietro, arrivando persino ad accogliere (di nuovo) in famiglia Meghan".

Un divario quello tra il Principe Harry e William quasi incommensurabile, simbolo che in una famiglia reale, le faide e i dissidi sono all’ordine del giorno. E poi la Regina ha paura che "la storia si possa ripetere". Questo perché, una situazione del genere, è avvenuta con la principessa Margaret quando, come Harry, anche lei si innamorò di un uomo divorziato, che non aveva legami con nessuna famiglia reale, e che la Chiesa inglese rifiutò di appoggiare il matrimonio.