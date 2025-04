Idroscalo, al via la stagione tutta musica, sport e relax

Ascolta ora 00:00 00:00

Il «lido» di Milano si prepara alla bella stagione. Sì perchè l'Idroscalo, che ha un suo pubblico anche d'inverno, si attrezza in queste settimane per ampliare la gamma dei servizi. Nel novero dei parchi attrezzati è uno dei migliori in Europa.

Fra le novità dell'anno c'è lo spazio polifunzionale Kora che aprirà a maggio sulla spiaggia est: si potrà pranzare ma anche lavorare al coworking. Non solo. Kora comprende aree dedicate al benessere, una palestra per praticare yoga e meditazione. E dal giovedì alla domenica è diffusa musica dal pranzo al tramonto, fra cibi e drink salutari. L'Idrobeach aprirà nuovi bar, avrà una piscina e un angolo di spiaggia attrezzata. Da Pasqua aprirà il punto ristoro est, mentre il 1° giugno sarà inaugurato uno spazio dedicato a tuffi, nuoto, tintarella e relax, che nei prossimi anni si arricchirà sempre più. D'estate si organizzeranno dj set con aperitivi e possibilità di ballare la sera. Villettabeach è una piscina, con due vasche, una dedicata ai più piccoli. È immersa nel verde, in un angolo riparato, adatto a chi cerca relax. Il Papaya beach club, si presenta come il cuore del divertimento fra musica, drink e natura. Il sabato e la domenica si potrà prendere il sole - si affittano lettini e ombrelloni - godendo della vista sul lago. Ma la chicca del club sarà il tramonto della domenica, con una sorpresa esclusiva. L'inaugurazione della discoteca serale sarà venerdì 30 maggio: poi, ogni venerdì e sabato sera, fino a settembre, il Papaya Beach accoglierà il pubblico con dj set sotto le stelle. Poi l'Asd Idroscalo Club che trasforma la Testata nord nel posto ideale per gli sport d'acqua anche per principianti, si allenano amatori e atleti agonisti: canoa, canottaggio, canoa polo, dragon boat, nuoto, stand up paddle, vela. Qui ci si può iscrivere ai corsi con istruttori federali, oppure noleggiare la canoa e la tavola per una giornata a tutto sport. Spesso l'Associazione organizza con la Federazione anche campionati d'interesse nazionale e internazionale. Novità anche per il Circolo Arci Magnolia che l'8 luglio festeggerà i 20 anni di attività sulle rive dell'Idroscalo e che porterà sul palco svariati musicisti, dal 17 maggio al 20 settembre, a cominciare da Franco126, La Rappresentante di Lista, Morcheeba e Papa Roach.

Per i bambini c'è il Dolly Park, il miniparco dei divertimenti adatto dai 2 ai 13 anni con diverse attrazioni: tappeti elastici, gonfiabili dalle forme più stravaganti, il castello per i piccoli con cunicoli, scivoli e palline colorate.

La pausa pranzo offre grigliate, panini, insalate, piatti caldi, la merenda si fa alla «Fattoria di zio Alfredo», chalet con tavolini poggiati su di una terrazza sul lago e una struttura coperta. Per rendere l'Idroscalo sempre più accessibile sono state eliminate alcune barriere architettoniche, sistemati lodges e pannelli braille in zona sportiva, accesso in acqua e al palco sull'acqua.