Incendio all'ex campo rom. Una nube nera sulla città

Mega incendio ieri all'ex campo Rom di via Bonfadini. Una colonna di fumo nero, densa e persistente, si è sollevata a pochi minuti dall'allarme, scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenute ben tre squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti. Non si conoscono con certezza le cause del rogo ma si suppone che sia stato un tentativo, sfuggito al controllo, di eliminare cumuli di spazzatura. Compromessa parzialmente la visibilità dell'aeroporto di Linate e all'alta velocità ferroviaria.

Stupisce la coincidenza con i due incendi di venerdì divampati da due campi rom della cintura sud (questi ancora popolati) a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Il primo nell'area di via Chiesa Rossa, il secondo in via Vincenzo Toffetti fra il Corvetto e Rogoredo. In entrambi i casi le fiamme erano divampate da quantitativi di spazzatura e non ci sono stati feriti. Erano intervenuti sui due roghi sette squadre di vigili del fuoco e 25 pompieri. Ieri i tecnici di Arpa hanno constatato che nel rogo di via Bonfadini erano finiti vari rifiuti, anche Raee (resti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e carcasse di automobili. Dalle verifiche sulla qualità dell'aria, in base alla direzione del vento, in viale Molise, via Toffetti, via Varsavia e via Lombroso sono stati rilevati inquinanti da combustione "le cui concentrazioni non sono critiche, perché si disperdono".

Il succedersi di incendi nei campi Rom ha provocato diverse reazioni. Riccardo De Corato, ex vicesindaco e deputato di FdI, ha ricordato che "in via Bonfadini ci sono due campi rom: uno regolare e uno abusivo. Ma, in realtà, si tratta di un unico insediamento totalmente fuori legge, che il Comune, con l'assessore Granelli, ha sempre tollerato". E che l'amministrazione di centrosinistra "ha persino organizzato corsi di educazione civica per i Rom. A cosa servono, mi chiedo, questi corsi, se poi si continua a chiudere gli occhi davanti a situazioni di illegalità cronica? L'intero insediamento, com'è oggi, è l'emblema del fallimento delle politiche buoniste della giunta milanese. In città ci sono ancora una decina di campi rom abusivi. Finché non si deciderà di affrontare la questione con serietà e fermezza, questi episodi continueranno a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e dei servizi essenziali, come il traffico aereo e ferroviario". Silvia Sardone, vicesegretario e consigliere comunale della Lega assieme a Davide Ferrari Bardile, consigliere leghista del municipio 4: "Siamo al terzo incendio, l'ultimo nell'ex campo rom di via Bonfadini che ha rischiato di bloccare il traffico aereo di Linate e quello ferroviario per l'imponenza delle fiamme. Dopo aver regalato case popolari ai nomadi, il Comune ha pure lasciato l'area incustodita. Dove sono i vigili che la giunta aveva promesso di impiegare per la sorveglianza? È assurdo che per i cittadini del quartiere Calvairate non ci sia pace nemmeno a un anno di distanza dallo sgombero: per il Pd questa è forse la discarica di Milano?".

La situazione è vista come "fuori controllo" anche da Alessandro Verri capogruppo della Lega in consiglio comunale e da Emanuela Bossi, consigliere in Municipio 4: "Un altro incendio sempre in un campo Rom.

La situazione è completamente fuori controllo e la giunta continua colpevolmente a ignorarla. Chiediamo ancora una volta la chiusura immediata di questi insediamenti. Basta tolleranza verso chi non rispetta le regole della convivenza".