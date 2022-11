Al'Irccs San Raffaele arriva Atlas, il primo esoscheletro overground pediatrico

Non tutti i supereroi hanno il mantello: Atlas non ce l'ha ma non per questo è meno forte. Atlas è il nuovo esoscheletro "overground" dell'istituto romano Irccs San Raffaele indossabile già in età pediatrica. È stato rivelato oggi ed è parte del progetto di ricerca RoboKID, presentato questa mattina alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Protagonista della giornata è stato il piccolo Daniele, 5 anni, colpito da un'ischemia perinatale midollare: " Si chiama Atlas e, insieme a Iron man, è il mio nuovo supereroe ".

Presso l'istituto romano, questa mattina alla presentazione di Atlas c'erano anche il presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Irccs San Raffaele, prof. Enrico Garaci, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Atlas è il primo sistema di questo tipo in Italia ed è un'ulteriore conquista nella ricerca di nuovi applicativi per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti. " L'esoscheletro che oggi state presentando è interessante e trova applicazione nei pazienti più piccoli e fragili a cui deve andare la nostra attenzione ", ha detto il ministro Schillaci.

L'uso per la riabilitazione pediatrica

Prodotto dall'azienda spagnola Marsi Bionic, viene presentato come " l’unico esoscheletro al mondo che consente al bambino di muoversi liberamente e la cui unicità risiede nella tecnologia elastica che si adatta al corpo di chi lo indossa ". Atlas può essere utilizzato da bambini di età compresa tra 4 e 10 anni affetti da paralisi cerebrale infantile, mielolesioni (lesioni del midollo spinale fino alla vertebra C4), atrofia muscolare, distrofia muscolare, miopatie e diverse malattie neuromuscolari. L'adattamento al corpo diventa elemento fondamentale per l'utilizzo da parte dei bambini e grazie a " articolazioni attive a rigidità variabile che per biomimesi imitano i processi della funzione muscolare naturale " garantisce " il controllo in sicurezza del movimento in bambini con disturbi neuromotori ”.