Medicina del futuro, Cluster Alisei e Fiera Milano lanciano l’Health Innovation Global Forum

I progressi dell’innovazione nel campo della medicina di precisione e le priorità per la salute sono al centro di Health Innovation Global Forum, l’evento internazionale organizzato da Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita – ALISEI, che riunisce istituzioni pubbliche e decisori politici, scienza e mondo accademico, settore privato e società civile, in collaborazione con Fiera Milano e la sua knowledge unit, Business International. Il Forum si terrà il 9 maggio 2024 all’Auditorium di Human Technopole nell’ambito della MIND Innovation Week. MIND–Milano Innovation District è il più grande distretto dell’innovazione nell’area delle Life Science in Italia, un modello di partnership pubblico-privata. Lo Human Technopole e la Federated Innovation @MIND saranno main partner dell’evento a cui parteciperanno il Cluster lombardo scienze della vita e altre associazioni.

Fanno parte del Comitato Scientifico del Cluster presieduto da Cristina Messa, professoressa di Diagnostica per immagini e Radioterapia all’Università degli Studi di Milano Bicocca, già ministro dell'Università e della Ricerca, il professor Marino Zerial, direttore di Human Technopole; Giuseppe Ippolito, professore di Malattie infettive alla Saint Camillus International University of Health Sciences, già direttore generale della ricerca e dell'innovazione del Ministero della Salute; Rosanna Tarricone, associate dean della Sda Bocconi School of Management – divisione Government, Health e Non Profit.

“E’ importante che ALISEI porti avanti il progetto del Global Forum, un appuntamento fisso annuale che dibatte sulle nuove frontiere dell’innovazione nel campo Health & Life Sciences. Il Cluster vuole essere un grande motore dell’innovazione e mira a favorire una politica industriale che veda nella ricerca e nell’innovazione un propulsore essenziale del progresso della società e dell’economia”, spiega Massimiliano Boggetti, presidente del Cluster.

“Con l’annuncio di questa collaborazione e il lancio della prima edizione in Italia dell’Health Innovation Global Forum, Fiera Milano sottolinea il suo impegno nei confronti dell’innovazione e della sostenibilità a 360 gradi - sottolinea Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano -. L’importanza di fare sistema e di guardare al futuro con progetti come questo è il fulcro di quella strategia di crescita e sviluppo, in grado di coinvolgere il comparto industriale ed economico del nostro Paese per promuovere una nuova cultura del business che metta al centro la persona e la sua cura”.

Il Forum ruoterà attorno ai problemi e alle opportunità delll'innovazione nel settore sanitario: la salute digitale, considerando l’avanzamento dell' European Health Data Space e delle digital therapies; le nuove tecniche di diagnostica per lo sviluppo della medicina di precisione e per screening di prevenzione sempre più rapidi ed accurati; l’approccio value-based healthcare come strumento per rendere più sostenibile il sistema sanitario.

“È importante discutere delle nuove sfide che l’innovazione porta nella medicina per assicurare che le nuove opportunità di cura e salute contribuiscano a rinforzare la sostenibilità e la resilienza dei sistemi di healthcare con al centro il paziente ed i suoi dati. L’Health Innovation Global Forum sarà un utile momento di confronto tra scienza, società e politica”, aggiunge Maria Cristina Messa, presidente del Comitato scientifico.

Questa nuova edizione dell’Health Innovation Global Forum, dopo il successo ottenuto nel corso di Expo 2020 Dubai, arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione tra Fiera Milano e Cluster ALISEI e conferma il valore strategico del rapporto di incontro e confronto tra sistema della ricerca multidisciplinare, tessuto industriale farmaceutico-biomedicale e istituzioni pubbliche nel settore della salute. Obiettivo: dare un impulso concreto alla ricerca e all’innovazione in Italia senza dimenticare il ruolo-guida che un’iniziativa del genere deve avere sul progresso delle Scienze della Vita, condividendo l'impegno a migliorare le terapie e la diagnostica per il bene dei pazienti, la centralità della persona e la competitività del sistema-Paese.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni su https://www.healthinnovationglobalforum.com