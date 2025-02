Obesità, individuato l'enzima che provoca le complicanze

Ascolta ora 00:00 00:00

È ormai noto che l'obesità sia uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del diabete e di altre malattie metaboliche, anche se questo stretto legame fino ad ora non era stato del tutto compreso. Ora grazie ad uno studio tutto italiano guidato dall'Università di Padova e dall'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm), con la partecipazione anche dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara, è stato finalmente trovato l'anello mancante. L'importante ricerca pubblicata sulla rivista Diabetes ha evidenziato che una dieta ricca di grassi altera la barriera intestinale e scatena l'infiammazione a livello dell'intero organismo. I risultati indicano, dunque, un nuovo bersaglio terapeutico per contrastare gli effetti negativi dell'obesità.

" Abbiamo osservato - dice Mattia Albiero di Università di Padova e Vimm, primo autore dell'articolo - che una dieta tipicamente occidentale, ricca di grassi, induce una risposta immunitaria nei neutrofili, cioè i globuli bianchi che hanno funzioni di difesa dell'organismo contro le infezioni ". Questi globuli bianchi producono poi molecole che compromettono la barriera intestinale rendendola troppo permeabile: in questo modo, viene facilitata la diffusione di batteri e loro composti nel sangue, che avviano l'infiammazione.

La sperimentazione sui topi

I ricercatori coordinati da Gian Paolo Fadini, di Università di Padova e Vimm, hanno dimostrato il meccanismo con esperimenti condotti su topi e su campioni di tessuto adiposo umano. Grazie a questi test è emerso il ruolo chiave di un enzima, chiamato 'PADI4'. Gli animali dove l'enzima è assente o viene bloccato risultano protetti dagli effetti negativi della dieta ad alto contenuto di grassi.

Una nuovo approccio terapeutico