"In 14 in una casa e rifiuti sparsi". La protesta contro le case assegnate ai rom

Dopo molte lettere, richieste di intervento e di assistenza, i cittadini delle case Erp in viale Venezia Giulia a Roma hanno deciso di protestare a modo loro. Il nodo della questione sono le assegnazioni degli immobili alle famiglie rom che, dicono i residenti dei lotti, sono responsabili della diminuzione della sicurezza in zona. " Nel 2021 è arrivata la seconda famiglia rom assegnataria e da lì la situazione è precipitata. Vivono in 14 in un appartamento e hanno monopolizzato gli spazi comuni dove vengono scaricati con i furgoni materiali di risulta di ogni genere: frigoriferi, tv, pezzi di auto, pellet. Con un conseguente sversamento di liquami ", ha dichiarato un residente a Roma Today.

I residenti hanno organizzato un sit-in per bloccare una famiglia, la settima, che si stava trasferendo nel palazzo ma ci hanno tenuto a sottolineare che " questa protesta non è contro la famiglia assegnataria, ma serve più che altro a denunciare una situazione che è giunta al limite della sopportazione e su cui le istituzioni devono attivarsi ". Non ci stanno a essere tacciati di razzismo, quello che vorrebbero è vivere serenamente il proprio quartiere senza paura di essere coinvolti in risse o di vivere prigionieri in casa propria. Ed è una situazione che è stata accertata anche dal capogruppo del Partito democratico in consiglio municipale, Claudio Polverini, che questa mattina è andato presso la lottizzazione per capire cosa stesse succedendo. " Qui accade di tutto: risse, sversamenti di rifiuti, discariche abusive, i residenti non ce la fanno più ", ha poi dichiarato.

I manifestanti hanno voluto denunciare " comportamenti aggressivi, risse e minacce in piena notte, con persone in evidente stato di alterazione ". Ed è di poche sere fa un ennesimo episodio di inciviltà, che ha coinvolto l'appartamento in cui vivono le 14 persone, dal quale " sono stati lanciati nel cortile sedie, mobili e utensili da cucina, compresi i coltelli, danneggiando le auto in sosta, per poi scendere in strada e minacciare i passanti con coltelli e bastoni. Sono intervenute numerose pattuglie della polizia di Stato. La situazione è invivibile ".

Casa agli italiani"

Qui dentro non dovete venire

Via dai nostri quartieri

Gli slogan scanditi dai residenti esasperati sono un grido d'allarme da parte chi vorrebbe semplicemente vivere in pace, nel rispetto di tutti, a fronte della pigione che viene corrisposta mensilmente: ", "" e "".