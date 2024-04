25 aprile, vergogna al corteo di Bologna: bruciate le foto della Meloni

Bruciati i manifesti di Giorgia Meloni a Bologna. Il corteo antifascista del capoluogo emiliano si è svolto con i soliti cori che si sentono anche nelle altre città ma, in più, sono stati presi di mira i cartelloni elettorali di Giorgia Meloni per le europee, brutalmente dati alle fiamme da ignoti. " Durante un corteo per il 25 aprile tenutosi a Bologna, i soliti noti hanno dato alle fiamme alcune foto del Presidente Giorgia Meloni cercando di innalzare ancor più il clima di contrapposizione che già da tempo stanno spargendo ", ha dichiarato Galeazzo Bignami, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma la solidarietà a premier: " Nell’esprimere solidarietà alla Presidente del Consiglio, mi chiedo come possano costoro che dicono di fare della libertà di pensiero un proprio principio fondamentale, pretendere di impartire lezioni di rispetto, democrazia e tolleranza a chiunque ".

Solidarietà al premier anche dal senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei: " La sinistra estrema non si smentisce mai e anche in quella che dovrebbe essere la giornata dedicata a festeggiare la libertà i soliti 'pacifinti' hanno pensato bene, al corteo molto partecipato dei cittadini, di dare fuoco all'immagine della premier Giorgia Meloni ". Il senatore ha poi aggiunto: " A che valgono gli appelli alla pacificazione nazionale? Chiediamo alla sinistra istituzionale di condannare senza se e senza ma questi gesti, il 25 aprile è una festa nazionale e come tale dovrebbe essere vissuta da tutti ".

Scene simili si sono registrate a Caserta nei giorni scorsi, dove sono stati imbrattati i manifesti di Meloni e Tajani.

Condanno ogni forma di intolleranza e violenza, l'unità delle istituzioni è fondamentale soprattutto in momenti di difficoltà, si deve garantire il rispetto di diritti e valori, il nostro paese ha attraversato momenti difficili come il terrorismo con l'unità, auspico che intorno a questi valori ci sia unità della politica, nel conflitto della politica e nel rispetto delle istituzioni

", ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia del 25 Aprile in piazza Carità.