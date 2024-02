"Alle 6 del mattino...". L'on. si lamenta per la "levataccia". La replica: "Siamo pagati..."

L'onorevole Elisabetta Piccolotti, deputato di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, nonché moglie di Nicola Fratoianni, ha tenuto a far sapere ai colleghi alla Camera di essersi alzata alle 6 del mattino per essere puntuale in Aula alle 8 per svolgere il proprio lavoro. Irriferibile il commento che farebbe un qualunque lavoratore che, per poter mantenere la famiglia, si sveglia ogni giorno prima che sorga il sole per andare a lavorare per uno stipendio che non è nemmeno paragonabile a quello di un parlamentare. Tutto nasce da un errore burocratico che si è sviluppato in Aula e in cui è incappato il sottosegretario Andrea Ostellari, ma la discussione successiva è stata ai limiti dell'assurdo.

Alla Camera è stato dato parere favorevole a una mozione, per altro proprio a firma di Piccolotti, ma ricontrollando il testo si è notato che c'erano delle discrepanze tra il testo passato al sottosegretario e quello depositato dai parlamentari. Un errore di forma di cui lo stesso sottosegretario si è scusato. Un errore che capita durante gli esami in Parlamento ma che l'onorevole Piccolotti non sembra disposta ad accettare. E, infatti, ha approfittato dell'inconveniente per cercare di sollevare la polemica contro la maggioranza, sostenendo che manchi di rispetto al Parlamento. Ed è proprio per sostenere la propria tesi che l'esponente di Sinistra Italiana ha detto, in modo piccato, di " essersi svegliata alle 6 del mattino " per leggere le mozioni e, ha proseguito, " alle 8 ero qui ".