"Abbiamo asfaltato mezza Roma". L'ex deputato Baldelli imita Gualtieri

Da sindaco di Roma a influencer. Roberto Gualtieri, dopo circa dure anni trascorsi nell'oscurità, ha improvvisamente avuto un enorme successo sui social con i suoi video sulle inaugurazioni dei valori lavori programmati in vista dell'anno giubilare appena iniziato. Una popolarità così grande che ora è persino arrivata l'imitazione da parte dell'ex parlamentare Simone Baldelli.

Baldelli, giornalista e deputato per quattro legislature di Forza Italia dal 2006 al 2022, è noto non solo per le sue doti da cantante ma anche per quelle di imitatore sagace, sempre pronto a colpire il "potente" di turno, sia esso di centrodestra o di centrosinistra. Nel corso degli anni ha preso di mira l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, gli ex parlamentari azzurri Fabrizio Cicchitto e Sandro Bondi e gli ex presidenti della Camera Laura Boldrini (di cui, poi, diventa vice) e Roberto Fico. Nel 2018, invece, ha interpretato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel programma televisivo Mai dire Talk, con la Gialappa’s band.

Ora è la "vittima" è Roberto Gualtieri. Munito di casco da cantiere e giubbino fluorescente, Baldelli ha lanciato su Instagram la parodia del primo cittadino della Capitale che si vanta con i suoi follower di aver asfaltato i sanpietrini di viale Aventino e di aver chiuso diverse strade per consentire il passaggio di una piccola maratona. "Vedete qua per terra? Qui ci stanno i sanpietrini, qui ci sta l'asfalto", dice Baldelli nelle vesti di Gualtieri mentre inginocchiato indica la strada. "E l'asfalto continua fino a laggiù. Abbiamo asfaltato mezza Roma, tutti i sanpietrini. Vedete che bello che è?", aggiunge soddisfatto il "finto" sindaco. Che poi aggiunge: "Oggi ne ho combinato una delle mie. Oggi è un sabato, una bellissima giornata e la gente pretende di muoversi con le auto". E, con enorme soddisfazione, racconta l'ennesima 'mandrakata': "Che ho fatto? Gli ho bloccato mezza città con la maratonina. So tutti inc...". E ancora: "E io gli levo i parcheggi, gli allargo i marciapiedi, gliene combino di tutti i colori", dice.

Poi conclude: "Mi raccomando, se volete, contattatemi che io vengo a fare le inaugurazioni proprio a casa vostra con i comitati di quartiere perché dobbiamo far sentire la nostra voce. Quanto è bello farsi maltrattare dall'amministrazione comunale...Poi - dice battendosi il petto - vengo io, faccio il video e siamo tutti più felici".