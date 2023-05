“Abbiamo ragionato sul futuro”. Incontro tra Salvini e Berlusconi ad Arcore

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incontrati questo pomeriggio ad Arcore. Un meeting particolarmente atteso tra i due, che si sono visti per la prima volta dopo il ricovero del Cavaliere. " Ho trovato l'amico Silvio in grande forma, al lavoro su tanti dossier, sorridente e determinato ", ha dichiarato il leader della Lega all'uscita dalla villa, secondo quanto riferito da fonti del Carroccio. Fonti della Lega hanno fatto sapere che " è stata l'occasione per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi mesi di governo, commentare gli eccellenti risultati delle elezioni amministrative che sono assolutamente confortanti per il centrodestra, ragionare sul futuro in vista delle elezioni europee ".

L'incontro è stato " lungo e cordiale ", spiegano le fonti, che è arrivato in un giorno molto particolare che ha permesso ai due leader di Forza Italia e Lega di commentare gli ottimi risultati che si stanno definendo sul territorio in ottica di elezioni amministrative. Ancora una volta, infatti, il centrodestra ha ottenuto importanti vittorie, espugnando anche alcune roccaforti rosse. " Il centro-destra vince in tutta Italia. Un risultato straordinario che rafforza il governo. Grande risultato per i candidati sindaci di Forza Italia: Silvetti espugna Ancona e Marchionna Brindisi. Vittoria dedicata a Berlusconi ", ha dichiarato Antonio

Tajani su Twitter, sottolineando il risultato più che convincente.