Abruzzo, cresce l'affluenza alle Regionali. Decisivo il voto degli indecisi

Cresce l'affluenza alle elezioni regionali in Abruzzo rispetto alla tornata del 2019. Secondo i dati pubblicati dal Viminale sul sito Eligendo, alle 12 ha votato il 15,9 per cento degli elettori. Alle precedenti elezioni regionali alla stessa ora alle urne c'era stata un'affluenza del 13,43 per cento. L'affluenza è dunque cresciuta del 2,47 per cento. I seggi hanno aperto i battenti alle 7 di stamani e per gli abruzzesi sarà possibile votare sino alle ore 23. Poi, via allo spoglio delle schede.

Secondo le stime degli osservatori, a essere determinante nell'esito del voto potrebbe essere la preferenza espressa dagli indecisi. A contendersi la poltrona di governatore della Regione, lo ricordiamo, sono il presidente uscente Marzo Marsilio per il centrodestra e Luciano D'Amico, sostenuto invece da un'alleanza progressiste che raggruppa tutte le opposizioni. A Chieti - riferisce sempre il Viminale - ha votato il 14,82 per cento degli elettori, il dato di 5 anni fa era l'13,08 per cento, a L'Aquila il 16,72 per cento (la percentuale precedente era stata del 12,96), a Pescara il 16,13 per cento (dato precedente, 14,13) e a Teramo il 16,19 (cinque anni fa, invece, il 13,46 per cento).

All'ultima tornata - nel febbraio del 2019 - si recò ai seggi il 53% degli aventi diritto. In attesa dei dati definitivi sul voto in corso, cresce chiaramente l'attesa per l'esito di una consultazione caricata dalla politica di fortissime aspettative. Il centrodestra cerca infatti la riconferma di Marsilio mentre le opposizioni sperano in una sorta di "effetto Sardegna" in grado di dare forza quel claudicante progetto di campo largo nazionale ancora costellato da difficoltà, false partenze e timori interni alla stessa coalizione progressista.

Ma, a differenza di quanto accaduto in Sardegna, il voto disgiunto in Abruzzo non è consentito. Pertanto, le schede con il voto a un candidato presidente e a una lista diversa da quelle a lui collegate verranno annullate. In merito alle preferenze, l’elettore può esprimerne una o due scrivendo il cognome (o il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati a consigliere appartenenti alla lista prescelta. In caso di due preferenze queste devono essere di genere diverso (per una donna e per un uomo, o viceversa). In caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima.