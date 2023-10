Stretta del Guardasigilli Nordio sulla toga pro migranti: scatta l'accertamento

Il ministero della Giustizia ha avviato l'accertamento preliminare nei confronti del magistrato Iolanda Apostolico, il giudice del Tribunale di Catania che non aveva convalidato il trattenimento nel centro per richiedenti asilo di Pozzallo di quattro migranti tunisini sbarcati a Lampedusa. Come sottolinea l'agenzia Adnkronos, l'atto è stato disposto dal ministro Carlo Nordio attraverso l'Ufficio ispettivo. Una decisione che arriva il giorno dopo un'altra mancata convalida decisa ancora proprio dalla stessa magistatra Apostolico sul trattenimento di altri quattro tunisini, sbarcati in Sicilia, sempre nel centro per richiedenti asilo di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa.

Quello di ieri era stato il secondo provvedimento de giudice finita al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di un video in cui era stata filmata, il 25 agosto 2018, durante una protesta contro la decisione dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di non far sbarcare in porto 150 profughi bloccati nel porto di Catania sulla nave Diciotti. Nel frattempo, i primi quattro migranti liberati con il provvedimento del giudice Apostolico si sono visti rigettare la richiesta d'asilo. Questi stessi immigrati adesso sarebbero irreperibili, da quello che risulta. Domenica scorsa, inoltre, un altro giudice di Catania, Rosario Cupri, non aveva convalidato sei trattenimenti.

La decisione adottata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, era nell'aria visto che era stato lo stesso guardasigilli a preannunciare in un'intervista che sarebbero partiti a breve degli accertamenti sul caso che già qualche giorno prima aveva definito "doverosi". Verifiche che per il momento, come si era appreso in ambienti di via Arenula, sono funzionali a rispondere alle interrogazioni parlamentari annunciate dal centrodestra, che continua a chiedere a Nordio di inviare degli ispettori al tribunale di Catania.