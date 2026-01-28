"Scopre ora la sicurezza", "Io ho assunto i vigili, lui?". Scontro Piantedosi-Sala

Continua, con toni molto forti, lo scontro politico sugli agenti americani dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) che saranno mandati in Italia con compiti di sicurezza durante i Giochi olimpici invernali. Le opposizioni paventano rischi altissimi e denunciano "l'occupazione" del nostro territorio nazionale con soggetti potenzialmente pericolosi, visti i recenti fatti di Minneapolis. La maggioranza, da parte sua, getta acqua sul fuoco osservando che i suddetti agenti, al seguito della delegazione Usa a Milano Cortina 2026, essenzialmente opereranno per garantire la sicurezza del vicepresidente Usa J. D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio.

Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala aveva spiegato di non sentirsi "tutelato" dal ministro e lui aveva replicato dicendo che Sala "scopre solo ora la sicurezza". Ma la querelle non è finita, come dicevamo. Ecco cosa il primo cittadino al capo del Viminale. "Al ministro Piantedosi, che se la vuole cavare con la solita scadente battuta, cioè 'Sala scopre solo ora la sicurezza', chiarisco che, avendo impostato il mio secondo mandato sulla necessità di assumere vigili urbani, ho fatto crescere l'organico del 19%. I dati ufficiali sono a disposizione di tutti". E prosegue: Invece, nel caso del perimetro di responsabilità di Piantedosi, che aumento c'è stato da quando è stato nominato ministro? Ce lo dica, non è un segreto di Stato".

Ieri il Pd si è inserito nella polemica difendendo il proprio sindaco e attaccando Piantedosi. "È molto grave che un ministro dell'Interno attacchi il sindaco di una città che denuncia le carenze sulla sicurezza e che difende i propri cittadini", ha detto in una nota Matteo Mauri, deputato e responsabile del sulla sicurezza.

"È molto grave che il ministro Piantedosi attacchi il sindaco Sala, che nell'esercizio delle proprie funzioni ha detto un netto no alle truppe di Trump a Milano. Quello che ci dovrebbe stupire - aggiunge Mauri - non è la posizione di Sala, ma il fatto che il governo non la condivida".