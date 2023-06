Alessandro Sorte, il fedelissimo di Berlusconi: dalle telefonate al "colpaccio" nel 2022

Senza alcun dubbio è tra i più fidati all'interno di Forza Italia. La sua iscrizione al partito risale all'età di 19 anni: una scelta compiuta fin da giovane che testimonia la naturale vocazione per la realtà azzurra. Ne segue una serie di incarichi importanti sia nelle stituzioni sia nella galassia forzista. Anche perché Alessandro Sorte ha sempre vantato un ottimo rapporto con Silvio Berlusconi, rendendosi spesso protagonista di colloqui privati ed esperienze elettorali condivise.

Nato a Treviglio il 19 febbraio 1984, Sorte ha un curriculum politico molto lungo: nel 2009 viene eletto consigliere della provincia di Bergamo per Il Popolo della Libertà; nel 2014 il presidente lombardo Roberto Maroni lo nomina assessore regionale con deleghe alle Infrastrutture e Mobilità; alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei deputati e nel 2022 è riconfermato a Montecitorio.

Alessandro Sorte spiega che l'impegno politico si genera "da una passione verso il miglioramento del funzionamento della cosa pubblica". Tiene a precisare di essersi laureato (all'Università degli Studi di Bergamo in Economia e Amministrazione delle imprese) e di non esser mai venuto meno a un impegno nelle aziende di famiglia. Nel 2004 aderisce a Forza Italia: "Per 20 anni circa la mia unica tessera di partito". Ma nel 2019 le strade si separano e sposa la causa di Cambiamo! di Giovanni Toti, decidendo di allontanarsi in seguito a "screzi territoriali" e di dedicarsi solo alle aziende familiari.

Durante le elezioni del presidente della Repubblica scrive una lettera preannunciando il sostegno a Berlusconi che, "colpito dal mio sostegno disinteressato", lo convoca ad Arcore e lo convince a occuparsi nuovamente del partito forzista. Il ritorno è siglato. Il Cav rimane impressionato in maniera positiva a maggio 2022, quando Alessandro Sorte riesce a radunare ben 1.500 militanti alla Fiera di Treviglio dove - a sorpresa - partecipa anche il presidente azzurro.

In una delle tante giornate di lavoro ad Arcore il deputato parla con Berlusconi e gli confessa il sogno di mostrargli la comunità di amministratori e simpatizzanti in provincia di Bergamo. "Con queste premesse, incuriosito, venne a Treviglio in un bagno di folla mai visto nemmeno quando Forza Italia aveva il 30% e che nemmeno lui vedeva da tanto tempo", spiega. Il Cav viene accolto "come una rockstar" e il giorno dopo telefona a Sorte. "Alessandro, sai che ieri sera è stata proprio una bella serata? Voglio che tu continui a lavorare con me", sono le parole pronunciate verso il deputato.

Sorte definisce "di totale fiducia" il rapporto con Berlusconi, che puntualmente lo congeda dalle sessioni di lavoro affermando: "Ma lo sai che sono stato proprio bene?". Ritiene che il presidente di Forza Italia sia da intendere come "una persona fuori dal comune, un perfezionista instancabile, attento anche al piccolo dettaglio e proprio per questo motivo lungimirante in tutto". Lascia così "un vuoto immenso", ma il deputato azzurro assicura che la grande eredità politica verrà portata avanti.

Nei mesi scorsi Sorte riceve un grande riconoscimento, ottenendo il ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia per la Lombardia: "La Lombardia è sempre stata nel cuore di Berlusconi. Quello che posso dire è che la mia nomina è stata meditata e certamente non casuale".

Sorte tiene molto al tema delle infrastrutture e della mobilità. Durante il suo mandato tra le opere più significative inaugura la Teem, il raccordo tra l'A35 e l'A4 e il tratto A e B della Pedemontana lombarda. "Forza Italia è il partito che più di tutti sostiene le infrastrutture in Italia. Queste opere non solo hanno migliorato la viabilità in Lombardia, ma hanno creato migliaia di posti di lavoro grazie alle imprese che si sono insediate lungo i tracciati di queste autostrade", rivendica. E punta l'attenzione sulla conclusione della Pedemontana ("è il nostro ponte di Messina") per spostarsi da est a ovest della Regione saltando gli "imbuti" milanesi.

C'è infine un ultimo particolare che non può non essere rivelato. Alessandro Sorte è sposato con Matilde Tura, capogruppo del Partito democratico a Treviglio e grande sostenitrice di Elly Schlein alle primarie. Le posizioni politiche sono opposte e di conseguenza capita spesso di avere visioni del tutto divergenti nel dibattito familiare. Comunque il deputato di Forza Italia vuole specificare: "L'amore non è né cieco né sordo, ma questo non ci impedisce di avere visioni politiche differenti".