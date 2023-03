Altro che Firenze antifascista: cori e striscione per liberare Cospito dal 41 bis

Una manifestazione antifascista per tutelare le libertà e difendere i principi della Costituzione? A Firenze ha trovato spazio anche una parte di partecipanti che si è schierata al fianco di Alfredo Cospito, scagliandosi ancora una volta contro il regime di "carcere duro" e propinando di nuovo l'accusa della " tortura di Stato ". Ecco cosa accade nella città in cui Giuseppe Conte ed Elly Schlein stanno tenendo la loro passerella, probabilmente terrorizzati da chissà quale allarme fascista nel nostro Paese.

Cori e striscione per Cospito

Diverse persone hanno preso parte allo spezzone del corteo di Firenze che si è poi riunito alla manifestazione indetta a difesa della scuola e della Carta. Non è passato inosservato uno striscione che ha palesato solidarietà all'anarchico: " Con Alfredo, contro il 41 bis ". Proprio pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Cospito, confermando il 41 bis senza alcuno sconto.

Eppure c'è chi non si dà pace e ha approfittato della manifestazione antifascista per ribadire il proprio supporto all'anarchico in sciopero della fame da oltre 120 giorni. Come riferito da La Nazione, tra i temi politici finiti al centro dell'appuntamento in piazza D'Azeglio c'è stato anche quello relativo a Cospito. La domanda sorge spontanea: qual è il nesso tra il corteo e l'ennesima occasione presa al volo per difendere a spada tratta l'anarchico?

" Vorremmo capire come si possa parlare di difesa della Costituzione se non si smuove niente neanche davanti ad un prigioniero politico come Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 120 giorni. Firenze Antifascita è con Alfredo Cospito e contro il 41 bis, che è una tortura di stato ", è una critica riportata sul sito de La Nazione. Secondo cui sono arrivati puntuali anche i cori come " Alfredo libero " e " Fuori Alfredo dal 41bis ".

L'imbarazzo per Conte e Schlein

L'evento indubbiamente pone in una situazione di imbarazzo sia Giuseppe Conte sia Elly Schlein, che si sono affrettati a sposare la causa della manifestazione di Firenze. Va bene sfilare per la Costituzione, va bene dichiararsi antifascisti, va bene partecipare al corteo per la libertà. Ma come la mettiamo ora? Sarebbe curioso sapere cosa ne pensano il presidente del Movimento 5 Stelle e la neo-segretaria del Partito democratico di fronte a questi cori e a quello striscione.

Cosa si prova a prendere parte a un raduno che si professa antifascista ma a cui poi partecipano persone contro il 41 bis? La sinistra ha sempre vantato una presunta superiorità morale e ha cercato di impartire lezioncine agli avversari. Oggi nella piazza c'è chi si schiera dalla parte di Alfredo Cospito. Si attendono prese di distanza nettissime da Conte e Schlein.