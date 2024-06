Elezioni amministrative, ecco tutti i risultati città per città

Ascolta ora 00:00 00:00

Bari, Firenze e Cagliari sono solo alcuni dei capoluoghi che sono andati al voto e per i quali il Consorzio Opinio Italia ha elaborato per la Rai i primi exit poll.

A Bari è in testa il candidato del Pd Vito leccese con una forbice compresa tra il 42 e il 46%, inseguito dal leghista Fabio Romito, candidato del centrodestra, accreditato al 31-35%. Michele Laforgia, candidato del M5S, invece, è tra il 20 e il 24%. Anche a Firenze, con il 42-46%, è in testa l’ex assessore Sara Funaro, candidata del centrosinistra e appoggiata da Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze. In seconda posizione, con il 30-34%, si colloca il candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt sostenuto da Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco, Lega. La renziana Stefania Saccardi (Al centro Saccardi) e l’ex piddina Cecilia Del Re (Firenze Democratica) sono accreditate entrambe tra il 6 e l'8%. A Cagliari si prefigura la vittoria al primo turno del candidato del centrosinistra e del M5S, Massimo Zedda, in testa con il 59-63%. Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra, è al 31-35%. Giuseppe Farris, sostenuto da una lista civica, è dato al 2,5%-4,5% e in ultima posizione si situa Claudia Ortu, appoggiata da Cagliari popolare-Pci-Potere al popolo! e accreditata allo 0,5-2,5%. A Perugia è in testa Vittoria Ferdinandi sostenuta da Pd e Movimento Cinque Stelle con il 49-53%, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 44-48%. A Potenza il candidato sindaco del centrodestra Francesco Fanelli è in vantaggio con il 47,5-51,5%. Il candidato Vincenzo Telesca, appoggiato da Insieme per Potenza, La Potenza dei cittadini, Basilicata Casa Comune, Uniamoci per Potenza e Potenza Prima, si ferma al 21-25%. Il candidato di Movimento 5 Stelle, Potenza Ritorna e Città Nuova con Smaldone, Pierluigi Smaldone è dato al 14-18, mentre Francesco Giuzio è accreditato al 8-12%.

A Bergamo la candidata del centrosinistra Elena Carnevali è avanti con una forbice 53-57%, inseguita dal candidato del centrodestra Andrea Pezzotta con 39-43%, mentre il grillino Vittorio Apicella è tra il 3 e il 5%. A Pescara, con il 47,5-51,5%, vincerebbe al primo turno il sindaco uscente di centrodestra Carlo Masci. Subito dietro si posiziona il candidato del centrosinistra Carlo Costantini sostenuto da Pd e M5S e dato al 34-38%. Gli altri due candidati sono Domenico Pettinari con il 9-11% e Gianluca Fusilli 3,5%-5,5%. A Campobasso vincerebbe al primo turno il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis, sostenuto da FdI, Popolari per l'Italia, Lega, Unione di centro, Noi Moderati, Fi con il 49-53%. La candidata del centrosinistra Marialuisa Forte (M5s, Pd, Avs-Psi-Civica) tè data tra il 31 e il 35%. In ultima posizione Giuseppe Ruta (Unica Terra, Confederazione civica per Campobasso, Costruire democrazia) tra il 14 e il 18%.

è in testa Walter Calogero Tesauro, candidato del centrodestra, con il 37-41%, mentre Annalisa Maria Petitto, appoggiata da sette liste civiche, è al 30-34%. Il sindaco uscente del M5s Roberto Gambino si ferma al 21-25%. Angelo Failla è al 3-5%.