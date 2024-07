Amor ch'ha nullo Amato

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri, Skytg24. Giuliano Amato è ospite di Giovanna Pancheri, che ha la metà dei suoi anni e un decimo del suo potere. Appena la trasmissione finisce, ma a microfoni ancora accesi, l'ex presidente del Consiglio, ex presidente della Corte costituzionale, ex presidente dell'Autorità garante della concorrenza, ex pluri-ministro, ex senatore ed ex deputato, si rivolge alla conduttrice e con tono Sottile le chiede: «Allora Mademoiselle quando stacchi?». La giornalista, imbarazzata, risponde: «Ehmmmm Siamo ancora in onda, comunque venerdì, con l'ultima puntata». Sigla di chiusura.

E per fortuna la parola «Mademoiselle» non è stata ancora toccata dal politicamente corretto. Però il video è finito persino sui siti esteri. Commenti: «Giuliano Amateur». «Juliàn Beloved». «Da Amato ad amante».

Ora, non voglio essere malizioso. Anche perché con la Pancheri lo avrei fatto anch'io. #MeToo.

Facciamo delle ipotesi, però. Forse Amato voleva solo prendersi un'altra poltrona, e ha chiesto alla Pancheri quando la lasciava libera. Forse voleva invitarla a cena: «Ti andrebbe di salire da me a vedere la mia collezione di prelievi sui conti correnti?». O forse era una normale conversazione tra due

persone che si conoscono bene. E quindi dopo sono usciti a cena.

Certo però che questa sinistra moralista Fra quello che ruba i profumi e quello che fa il cascamorto.

Comunque, a noi, tutta questa storia alla fine ha rubato un sorriso. E chiediamo scusa ad Amato se usiamo il verbo «rubare».