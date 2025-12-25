Anche il compagno Rizzo si converte al presepe

Anche Marco Rizzo, fondatore di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani, si converte al presepe. In un video su Instagram in cui compare in camicia e vestaglia davanti alle tradizionali statue della Sacra Famiglia, dei Magi, dei pastori, del bue e dell'asinello, non perde l'occasione per parlare di guerra in Ucraina. "E allora, i miei personali auguri di Buon Natale. Col Presepe, con la volontà di pace. Speriamo che Putin e Trump riescano a fare l'accordo per la pace, in modo che non ci sia più guerra in Ucraina".

Ecco la descrizione su Instagram del profilo del compagno Rizzo, ora coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare: "Sogno una'Italia libera, sovrana e popolare". Nel suo video pubblicato il giorno della vigilia prosegue parlando del Mercosur, l'intesa che punta a ridurre progressivamente i dazi tra Ue e il blocco commerciale sudamericano.

"Ricordatevi il, che sta per essere votato a metà gennaio. La Meloni ha rinviato, ma se poi lo vota è un disastro, perché invece della nostra bella agricoltura, avremo del cibo di me..da che arriva da altri Paesi senza alcun controllo. Buon Natale".