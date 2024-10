"Animali domestici in Senato". La Russa apre Palazzo Madama ai quattro zampe

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal palco di Brucoli, in provincia di Siracusa, dove si sta svolgendo il Forum "Italia, le radici della bellezza. Turismo, infrastrutture, cultura, formazione", il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato una importante novità per quanto riguarda Palazzo Madama. " Non certo in Aula, non certo nella buvette, ma in altri ambiti del Senato, credo che sia giunto il momento di autorizzare, con determinate precauzioni, i senatori, che ne sentono la necessità, di portare i propri animali domestici dentro al Senato ", ha spiegato la seconda carica dello Stato, adeguando il Palazzo del Senato ad altri ambienti lavorativi in cui gli animali già trovano ampio spazio.

" Valuteremo la proposta che mi è arrivata di aprire agli animali domestici alcune aree del Senato con determinate circostanze ", ha detto La Russa, sottolineando che, ovviamente, ci dovranno essere precauzioni e accorgimenti e che, probabilmente, dovranno essere individuati spazi appositi. " Ho visto che il capo di un partito importante come Calenda, che è più piccolo ma pur sempre importante, ha detto: 'finalmente una riforma che aspettavamo'. Bisogna dire a Calenda che le riforme le fa il Governo non il presidente del Senato ". I tempi per questa innovazione non sono stati ancora esposti dal presidente del Senato ma è probabile che avendolo annunciato ci siano già discussioni in corso per la partenza di questa novità.

La battuta di La Russa fa riferimento a un intervento sarcastico di Calenda, che dai social ha sminuito l'intervento di La Russa: " Finalmente le riforme che aspettavamo. L'Italia è salva ". La senatrice Michaela Biancofiore, capogruppo di Civici d'Italia, NM, UDC, MAIE, ha accolto con entusiasmo la decisione del presidente di Palazzo Madama anche perché, non casualmente, l'annuncio è arrivato nel giorno in cui si celebra San Francesco, santo protettore degli animali.

La Russa intende autorizzare l'accesso, negli uffici personali dei Senatori, agli animali domestici, come già avviene per aziende private e pubbliche, ospedali, RSA, Cinema. Un doveroso e sentito grazie al Presidente La Russa per il suo coraggio e la lungimiranza

", ha spiegato la senatrice, che sempre a difesa degli animali.