A un anno dalla scomparsa, Berlusconi è ancora re dei social

Silvio Berlusconi è scomparso il 12 giugno del 2023 e a un anno di distanza la sua memoria non si è offuscata. Lo dimostrano le tante dimostrazioni d'affetto, il ricordo del Cavaliere che ancora oggi commuove chi lo ha conosciuto, ma a darne dimostrazione tangibile sono soprattutto i social. I numeri dei video di Silvio Berlusconi continuano a crescere anche dopo la sua scomparsa, come da rilevazione effettuata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato tutti i post web e social dal 15 giugno 2023. È stato scelto di effettuare la rilevazione dal giorno successivo alle esequie per non "dopare" i dati derivanti dal coinvolgimento emotivo derivante dalla sua scomparsa e dal continuo parlarne in tv.

Solo su TikTok, dove il Cavaliere era recentemente sbarcato, negli ultimi 12 mesi i contenuti che lo riguardano hanno prodotto 22 milioni di interazioni, con una media di quasi due milioni di "scambi" al mese. Berlusconi aveva ironicamente soprannominato il social cinese "Tik Tok Tak" e il suo modo di comunicare ironico, fuori dagli schemi e mai banale, aveva immediatamente attirato milioni di utenti, soprattutto giovanissimi. Il Cavaliere, d'altronde, è sempre stato un pioniere dei linguaggi dei nuovi media, un vero amante della comunicazione capace di intercettare anche target molto distanti dai suoi.

Nel complesso, in un anno sono stati rilevati oltre 440mila contenuti pubblici che menzionano la parola "Berlusconi", testi che hanno generato nell'arco degli ultimi 12 mesi oltre 54 milioni interazioni tra like, commenti e condivisioni. Numeri enormi se si considera che il Cavaliere è scomparso e che, ovviamente, di lui non esistono nuovi contenuti video. Su TikTok sono concentrate il 40% delle interazioni sociali dell'ultimo anno che lo riguardano. Seguono YouTube, con il 26%, Instagram con 23%, e Facebook, fanalino di coda, fermo al 10%. Si evidenzia come siano i contenuti visivi a generare la maggior parte delle interazioni. SocialData rileva anche che i contenuti legati al Cavaliere sono strettamente legati a temi come "Italia", "Governo", "Europa", e a termini che indicano azioni politiche come "cambiare", "governare", "votare".

Analizzando i volti che accompagnano le ricerche legate all'ex premier, SocialData ha evidenziato che quello di Antonio Tajani, segretario del partito da lui

fondato, è il profilo di maggiore rilevanza. Questi dati, nel complesso, testimoniano come l'e mediatico di Berlusconi continui a vivere nel contesto italiano, nonostante la sua scomparsa.