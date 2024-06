"Leader politico più perseguitato, ora la riforma della giustizia". L'appello di Barbara Berlusconi a un anno dalla morte del Cav

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 12 giugno ricorre il primo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, leader e statista che nel 1994 ha dato il via a una rivoluzione della politica nel nostro Paese. " Mio padre ha cambiato l'Italia modernizzandola, nell'imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l'introduzione del bipolarismo ", ha dichiarato la figlia Barbara Berlusconi ai microfoni del Tg1, in un'intervista che andrà in onda questa sera, registrata a Villa Macherio. " È stato molto amato, perché ha sempre difeso la libertà come diritto naturale dell'uomo in contrapposizione a uno Stato più oppressivo e non al servizio dei cittadini, come lui invece auspicava ", ha proseguito la terzogenita del fondatore di Forza Italia.

Il Cavaliere, prosegue la figlia, " è stato il leader politico più perseguitato al mondo con più di 4mila udienze, 86 processi. Un accanimento da parte di una parte della magistratura politicizzata, che è durato quasi 30 anni e che ne ha gravemente compromesso la salute ". Berlusconi è stato messo sotto indagine da diverse procure nel Paese e con un processo, che si è poi risolto con un nulla di fatto, è stato estromesso dalla politica per un tempo lunghissimo. È riuscito a tornare in Senato solamente nell'ultima legislatura, nel 2022, ma la sua lontananza dalla politica attiva per un periodo di tempo vicino ai 10 anni ha inciso profondamente nel corso della storia di questo Paese.

" Mi auguro che venga presto approvata in parlamento la riforma della giustizia ", ha concluso la figlia. Intanto, come annunciato da Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, " domani, alla ripresa dell'Aula alle ore 16 circa, d'accordo con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, verrà ricordato - su mia richiesta - il nostro presidente Silvio Berlusconi, a un anno dalla sua scomparsa ". Quella in parlamento, prosegue Barelli, sarà " una commemorazione per un uomo che ha dato lustro all'Italia segnandone la storia come imprenditore, nel mondo dello sport e in politica, dove è stato a lungo parlamentare della Repubblica e più volte presidente del Consiglio ".

Mercoledì 12 giugno, Mediaset dedicherà a Silvio Berlusconi un documentario inedito, curato da Toni Capuozzo, dal titolo "Caro presidente, un anno dopo".

Il contributo, che ripercorre la vita del Cavaliere attraverso le persone che amato di più, i suoi amici più cari e i tanti successi, andrà in onda in simulcast su Canale, Italia1 e Rete4 a partire